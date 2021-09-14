把關者們 | 黃智雯成「御用Madam」　王敏奕、C君成劇集靈魂

無綫新劇《把關者們》昨晚（13日）首播，劇情講述袁偉豪（飾演鋒Sir）智破一宗販運毒品案，王敏奕（飾演Madam Wan）破案不成反撞板，更似乎會同黃智雯（飾演Madam Kwan）同袁偉豪有三角戀。



《把關者們》昨晚（13日）首播。（節目截圖）

《把關者們》以查案為主線，再加少少感情戲，其實都可以預計套路會點。不過劇集開頭就用旁白介紹香港現況，「香港作為一個自由貿易港、一個金融城市......但其實我哋都講法律、講公道。喺頻繁同龐大嘅交易中，難免混雜有不法嘅行為......」背景是香港著名景點和街景，如果唔知有新劇播，又錯過片頭曲的觀眾，難免會認為自己在看警訊或政府廣告。

有網民認為開頭似警訊。（劇集截圖）

講到劇情方面，一開場就是袁偉豪、C君意氣風發地返工，沒多久眾人就開始調查販運毒品案，有埋槍戰兼動作畫面，身為主角的袁偉豪當然最後完美解決案件。雖然這類的職能劇勝在有預測性，四平八穩，但不少觀眾都大呻劇情平淡，缺乏新鮮感。

有內地網民於網站豆瓣留言直批：「劇情平淡如水，TVB編劇都怎麼了？老是拍這種紀律部隊的老套劇情」、「這種老套劇情看了無數次了TVB編劇......目前看得和之前的警察抓賊沒甚麼區別，2021年還在拍」。

有內地觀眾批評劇情太平淡。（豆瓣截圖）

至於最後帶出袁偉豪、黃智雯及王敏奕的感情戲，觀眾則反應兩極。有網民則認為加入感情戲不夠討好，「原來又係小品愛情劇 佩服」；另一邊廂則有觀眾認為感情戲加分，「只要感情線持續在線，我就可以原諒平平無奇的劇情！」

有不少觀眾都大讚王敏奕靚樣添追看性。（劇集截圖）

另外又有人認為黃智雯專演Madam，成「御用Madam」演員，難免令人睇到厭。但首集勝在節奏快，又不少人認為王敏奕的靚樣大加分，有睇頭；而C君戲份不少，其天然喜感亦為劇集增加趣味。如果之後劇情能夠增添更多驚喜，相信追看性會更高。

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