關之琳前夫陳泰銘擁近400億身家　拍賣私人珍藏名酒估價逾8800萬

有「香江第一美人」之稱的關之琳在19歲嫁給大18歲的香港富商王國旌，但這段婚姻僅維持了9個月，兩人在1982年離婚。之後關之琳與多位男星傳出緋聞，直至2015年她被爆與拍拖多年的台灣富商陳泰銘分手，但其後她在接受訪問時自爆不是分手，而是離婚，震驚娛樂圈。



關之琳曾與台灣富商陳泰銘有過一段婚姻。（視覺中國）

現年63歲的陳泰銘有「電子業大王」之稱，坐擁51億美元（約397億港元）身家，在2021福布斯全球富豪排行榜中排名550位。陳泰銘除了是一位出色商人之外，還是一位知名收藏家，在香港蘇富比下個月舉行的秋季拍賣中，就會舉行「陳泰銘顯赫窖藏」專場，拍賣他的洋酒收藏。

陳泰銘是全球知名的藝術家與酒藏家。（官網圖片）

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陳泰銘熱愛收藏藝術品及洋酒，是全球知名的藝術家與酒藏家，據知今次拍賣將會展示他30多年來累積的收藏，主要是波爾多、布艮地及其他地區生產的頂級葡萄酒，總共逾360項拍品，估價超過8,800萬港元，是亞洲歷來估價第二高的單一藏家洋酒收藏拍賣。而陳泰銘的窖藏中包括羅曼尼康帝（Domaine de la Romaneé）、柏翠堡（Petrus）、Henri Jayer、Leroy等頂級酒莊的出品，還有出產自其酒莊Faiveley Musigny的1.5公升大瓶裝葡萄酒，佳釀數量繁多，非常珍貴。

早前蘇富比與周杰倫合作策劃專場拍賣，其中一段宣傳片中周董與陳泰銘一邊吃喝，一邊欣賞藝術品。（影片截圖）

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