李嘉欣10歲愛子打高爾夫球動作熟練　Jayden多才多藝愈大愈似爸爸

「大美人」李嘉欣（Michele）在2008年與富商許晉亨結婚，婚後誕下一子許建彤（Jayden），Jayden現年10歲，曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，自小品學兼優，而且興趣眾多，日前Michele就分享了Jayden打高爾夫球的片段，片中身穿白色Polo衫及黑色短褲的Jayden手執球杆，一揮球杆，球就順利入洞，整個過程動作熟練，Michele都忍不住留言大讚囝囝做得好！



李嘉欣（Michele）日前分享了Jayden打高爾夫球的片段。（影片截圖）

Jayden不但熱愛打高爾夫球，還會攀石、冰上曲棍球、游水、滑雪、騎馬等運動，迷上打機的他更曾開設YouTube Channel分享打機心得，片中他全程以流利英語講解，再配合遊戲畫面及圖片展示，不少網民觀看後都大讚專業！現年10歲的Jayden過往與父母出席活動時表現淡定，曾被外界大讚有潛質，不過Michele就坦言從未想過做「星媽」，反而覺得囝囝長大後有潛質從商，會尊重兒子未來的意願。