Britney Spears遭粉絲洗版留言「簽婚前協議」閂IG　未婚夫咁回應

Britney Spears人逢喜事精神爽，先是父親Jamie主動要求卸下她的監管人身分、她可望拿回渴盼多年的自主權，接著男友Sam Asghari又向她求婚，她開心到在社群網站上發佈戴著鑽戒、一臉笑意的影片。不過演藝圈友人和粉絲們除了樂見她好事不斷外，也不忘提醒她：「記得要簽婚前協議。」Sam乾脆拿這事來自嘲。



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Britney Spears發布訂婚喜訊後，曾以《寫出友共鳴》（The Help）獲奧斯卡最佳女配角的黑人女星Octavia Spencer立刻回應：「讓他先簽婚前協議。」很多網友隨後也都跟進，提醒她不要愛到昏頭，忘記保障自己的財產，畢竟兩人能否白頭偕老還很難講，若是決定分開卻為了財產分配撕破臉，情況就會很不好看，其後Britney Spears關閉了IG。

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據「時人」報導，Jamie目前還算是女兒財產的監管人，因此正在找律師擬定協議的內容，Britney Spears都已經快要40歲，當然不會在婚姻大事上太過輕忽、兒戲，也同意父親的作法。至於被大家提防的Sam，索性在社群網站上寫道：「感謝所有關心婚前協議的每一個人，我們當然會擬定一個非常嚴格的婚前協議，以便在她甩掉我以後，我還能保住我的吉普車和所有鞋子。」

Britney Spears關閉IG後於Twitter發文安撫粉絲。（截圖）

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今年35歲的《足球尤物》（She's the Man）Amanda Bynes，也和Britney Spears一樣曾因言行失控、被認為無法自理，一切都受監管，可惜就算她再怎麼強調自己目前狀況很好，法官不但沒有停止她的監管，還將她的監管延長兩年，等於她在37歲之前都不能拿回自主權。

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