Britney Spears脫離父親監管後IG喪影半裸照：想看到更輕盈的自己

現年39歲的美國天后Britney Spears於今年7月初入稟法庭要求解除父親Jamie Spears對自己的監護權，上周四（12日）終於解除監護後，反常地一連在Instagram上載半裸照引起爭議，她昨日（17日）發文坦承自己之所以暴露身體的原因，並直言「我想看到更輕盈的自己，就像我出生時的模樣」。



Britney Spears上周四（12日）結束爸爸對自己的監護權，回復自由身。（Instagram：@britneyspears）

Britney在Intsagram公開多張半裸上身只穿上白色內褲的照片，只見她開心地用雙手掩蓋胸前，忘我地在鏡頭前擺弄甫士影相留念。她又表示自己之所以有這樣的舉動，是因為自己以前在表演時不得不裸露自己的身體而感到尷尬和焦慮，但現在只希望自己能好好接受自己的身體：「因為我是赤裸裸地出生在這個世界的，說真的我一直覺得世界的重量壓在我的肩膀上，因此令我這樣看待自己，我想看到更輕盈的自己……赤裸裸地……就像我出生時的模樣。我看回以前的照片時，看到痛苦……眼淚……和重擔，這不是真實的我。 我是個女人……一個美麗又敏感的女人，需要用我最純潔的姿態審視自己！」

Britney Spears坦言想好好接受自己的身體。（Instagram：@britneyspears）

於7月初入稟法庭要求解除監護權，同時斥父親精神虐待及被父親強迫戴子宮環阻止生育。事件繼續發酵，昨日Britney突然一反常態於Instagram上載半裸照，即惹大批網民討論。