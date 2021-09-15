吳謹言被嘲走不出魏瓔珞影子　連仆多劇新作狂被鬧得3.4分

2018年內地推出清裝劇《延禧攻略》大受歡迎，令女主角吳謹言紅遍大江南北，地位連升幾級隨即成為戲劇圈同廣告商的寵兒。趁着這一股人氣熱潮她於是陸續推出多部作品，但明顯地口碑不及《延》劇，人氣似乎一直在走下坡。而翻查資料得知，近年她已經一連仆了6部作品，連最近播出的新劇《我的砍價女王》收視亦不如理想，不禁讓網友覺得她似乎難走出《延》劇的框框，演藝工作似乎遇上瓶頸了。

吳謹言因為《延禧攻略》走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

自《延》劇後吳謹言的劇集產量相當高，一年基本上有兩部劇推出，但成績似乎未如理想，2019年二次同聶遠合作推出的《皓鑭傳》，豆瓣的評價只有4.8分，隔年三次合作推出時裝劇《幸福還會來敲門》更只有3.3分而已。還有《正青春》﹑《你是我的答案》﹑《青春創世紀》口碑都不理想。

吳謹言同聶遠二次合作《皓鑭傳》，成績不如理想。（《皓鑭傳》微博圖片）

《幸福還會來敲門》豆瓣只有3.3分而已。（《幸福還會來敲門》微博圖片）

連新作《我的砍價女王》邀請了吳奇隆同林更新，自劇集《步步驚心》十年後再合作，仍然未能挽救吳謹言的人氣。事關吳謹言在劇中的演技一如概往表情浮誇情緒沒有起承轉合，讓不少觀眾覺得她仍然有魏瓔珞的影子，難讓大家投入她的新角色中。

當然一部劇的成功與否，除了演員的演技是主因外，劇情亦是重要因素之一。而《我》劇一開播就已經引來許多網友吐嘈，事關劇情走狗血路線了無創意，第一集播出男女主角在車站相遇，男主角林更新為了不讓吳謹言被馬路上的車水濺到，於是一把手拉她過來迴避，未料男方用力過度二人就不經意地接吻上，如此的劇情已經讓大家想像到後續的路線，所以網友批評「老套」﹑「俗氣」等，豆瓣目前只有3.4分而已。

《我的砍價女王》開播成績亦未如理想。（《我的砍價女王》微博圖片）

第一集播出的劇情已經被吐嘈。（網上圖片）

其實，接下來吳謹言還有5部劇待播，其中一部劇《傳家》更是邀請了《延禧攻略》的原班人馬出演，極可能為她扳回一城。

未播出的《傳家》有機會為吳謹言扳回一城。 （《傳家》微博圖片）