小鬼逝世一周年家人開畫展悼念　畫作點都唔會賣：在我心裏是寶貝

今日（16/9）是台灣男星小鬼（黃鴻升）逝世一周年的日子，他的粉絲和好友們紛紛以不同方式悼念，希望小鬼的精神不會被大家忘記，而他的家人們更為才華洋溢的小鬼舉辦一連11日的畫展《EVOLUTION》，並公開生前喜歡畫作的他多年來所創作的近300件畫作，小鬼的高中同學們「華岡五人幫」、坤達、柯佳嬿、Junior、竇智孔等人都有落足力宣傳，而不在台灣的楊丞琳更特意叮囑粉絲「請你們務必代替我去支持他」。



小鬼向來才華洋溢，他的家人在他逝世一周年為他舉辦個人畫展。（Instagram：@aes_alien）

小鬼自小就喜歡畫畫，過去曾推出過《搞什麼鬼？！》、《鬼怒穿》和《赤鬼流》三本創作圖文集，並2016年舉辦第一個畫展《Me & Myself》，去年2月更在台北舉辦了第二個個人畫展《Dear Papa》，前來支持他的好友多到排長龍，可見他在圈中的好人緣。小鬼於去年突然離世之後，他的爸爸和妹妹為了幫他一圓夢想而為他舉辦畫展，並將他未曾公開的近300件畫作和手稿全部公諸於世。

小鬼家人籌備一年，終於在今日起舉行一連11日的畫展《EVOLUTION》，並公開小鬼生前多年來所創作的近300件畫作。（Instagram：@alien666_official）

小鬼去年舉行畫展時，前來支持他的好友多到排長龍。（Instagram：@aes_alien）

吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）在Instagram表示她在畫展上見到擔任導覽員的黃爸爸，並稱他比上次看見更黑了一點，他向對方透露自從小鬼離世之後這一年已經瘦了五、六公斤，並坦承至今仍沒有找到能減輕喪子之痛的答案，但對兒子的成就感到相當自豪：「他（小鬼）很有想法，但都不跟我們講，所以就是說，把他的心願完成，看看他想講什麼⋯」黃爸爸一邊親切地向Sandy介紹兒子的畫作：「這都不是畫作。都是手稿，夾在哪裡，找到，收在什麼地方，找到，就收集起來。」、「這些他工作沒有那麼忙的時候畫的，畫很細」、「後來工作忙，畫比較少，可是他開始做品牌的，在這邊妳看⋯」

吳宗憲女兒吳姍儒去畫展支持小鬼。（Instagram：@sandywis）

小鬼爸爸透露，自從小鬼離世之後這一年已經瘦了五、六公斤。（Instagram：@aes_alien）

Sandy見到黃爸爸對小鬼畫作如此感到驕傲的樣子，令她不禁慨歎：「那樣青澀，單純，要怎麼更強烈地表達欣賞以至黃爸有感於此並更加欣慰於這兒子做人成功磊落？我永遠不會有答案。」Sandy又問黃爸爸，假如一連十一日的展覽有人想出價買小鬼的手稿怎麼辦，黃爸爸沒什麼想便反問：「這怎麼賣？在別人眼裡（裏）幾塊錢，在我心裡（裏）是寶貝。怎麼賣？」

這幅名為「PINECONE」的畫作，去年小鬼就已經在《Dear Papa》畫展上公開過。（Instagram：@aes_alien）

《EVOLUTION》畫展上再公開多次。（Instagram：@sandywis）

修杰楷（左二）和楊銘威（右二）都有到場支持，後方為小鬼多年來的手稿。（Instagram：@johnny__bms）

點擊觀看更多小鬼生前的畫作及手稿：