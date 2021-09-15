小鬼逝世一周年前夕　Junior一入墓園車上即播小鬼歌曲超巧合

台灣男星小鬼（黃鴻升）於去年9月16日被發現在家中突然離世，結束短短36年的人生令人婉惜。曾與小鬼同屬組合「丸子」的成員兼好友Junior（韓宜邦），昨日（14日）在小鬼逝世一周年前夕駕車到墓園拜祭，誰料去到停車場時車上竟然突然播方小鬼的歌曲，天大的巧合隨即引起外界關注。



明日（16/9）就是小鬼離世一周年的日子。（Instagram：@aes_alien）

Junior在社交網站發文指，他和小時候帶過他們的經理人一同提前上山看看小鬼，誰知車剛剛駛入墓園的停車場就剛好播放了他的歌曲《地球上最浪漫的一首歌》：「我習慣車上放著KKBOX排行榜的歌單，怎知車才開進墓園停車場，竟然就剛好播放起了你的歌！」Junior又坦言自己當下心裏震了一震：「笑了笑，嗯，還真是地球上最浪漫的一件事。二哥都好，就是少了你，很無聊。想你。」

Junior上墓園拜祭小鬼，車一駛入停車場就剛好播放了小鬼的歌曲《地球上最浪漫的一首歌》。（Instagram：@juniorz_harn）

Junior戴上「A」字耳環拜祭小鬼。（Instagram：@juniorz_harn）

Junior更特意戴上去年7月小鬼住在他家時不小心留下的「A」（代表小鬼的英文名Alien）字耳環，當時小鬼特意拜託Junior幫他好好保管等待下次見面再拿回，卻意外離世從此無法物歸原主，因此Junior一直將小鬼的耳環戴在身上，代表對他的想念。網民見到該暖心畫面紛紛留言道：「他一直都在」、「鬼哥知道你去看他了」、「真的太浪漫、太溫暖了」。

小鬼去年7月住在Junior家時不小心留下了A字耳環，更特意拜託Junior幫他好好保管等待下次見面再拿回。（Instagram：@aes_alien）

耳環上的「A」代表小鬼的英文名Alien。（Instagram：@juniorz_harn）

小鬼和Junior同屬組合「丸子」，多年來感情相當要好。（Facebook：Junior 韓宜邦）

兩人以前約在一起穿耳窿。（Facebook：Junior 韓宜邦）

另外，小鬼早前憑着與吳宗憲及KID（林柏昇）共同主持綜藝真人騷《綜藝玩很大》一同獲提名《第56屆金鐘獎》的「益智及實境節目主持人獎」，吳宗憲早前接受傳媒訪問透露，對於好拍檔的離世依然感到很心痛，更表示自己原本打算將主持交棒給小鬼和KID兩人，不禁感慨不知是不是自己叫對方衝得太快，至於頒獎禮，吳宗憲坦言目前時間尚早，還未想到屆時要以什麼形式帶着小鬼一同參加，仍在討論當中。

小鬼（右）再於2019年與KID和吳宗憲憑《綜藝玩很大》入圍《金鐘獎》的「益智及實境節目主持人」。（Instagram：@circuskidd）

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