KID、坤達於小鬼逝世一周年重遊舊地　一年前後對比照令人心酸

台灣男星小鬼（黃鴻升）去年在節目《綜藝玩很大》中與拍檔KID（林柏昇）和吳宗憲一同登上合歡山北峰，成為他此生最難忘的回憶之一，KID為了在小鬼逝世一周年（16/9）的日子送他一份禮物，日前重遊舊地再踏足與小鬼一同走過的路，並於昨晚（15日）在YouTube上傳一條一小時9分16秒的的影片，讓粉絲看到百感交集，忍不住落淚。



小鬼去年在節目《綜藝玩很大》中與拍檔KID（林柏昇）和吳宗憲一同登上合歡山北峰，成為他此生最難忘的回憶之一。（Instagram：@aes_alien）

KID在影片中坦言為了紀念他去世一周年，想重遊舊地表達對他的思念，特意邀請小鬼的好友坤達、經理人Dino和去年一同登山的紅隊一同參與：「我們就快要登頂了，心情絕對是五味雜陳，但是這是我們必須要完成的事情。」坤達望住天空慨歎道：「對啊，三千多公尺，感覺這樣會比較離他近一點。」

KID為了紀念小鬼去世一周年，想重遊舊地表達對他的思念。（YouTube：野人七號部落）

KID與坤達一同上山。（YouTube：野人七號部落）

KID將小鬼和沒空前往的吳宗憲P上合照。（Instagram：@hsieh_kunda）

影片中又穿插了不少去年小鬼在合歡山北峰時的片段。（YouTube：野人七號部落）

影片中又穿插了不少去年小鬼在合歡山北峰時的片段，KID還找到了與小鬼和吳宗憲一同談天了很久的平台，這一幕卻也讓製作人小葉姐忍不住哭了出來：「我本來想說永遠不要來這裡的」，KID則哽咽道：「我們就是要面對他。」落山後，KID又找到了去年與小鬼一同幫忙叫賣的賣蕃薯老婆婆，老婆婆見到KID之後表示記得他之前幫忙叫賣，更影了合照兼擁抱道別，一年前的回憶出席湧上心頭，令不少粉絲忍不住流淚：「人生能有幾位如此珍惜彼此的真心好友？」、「彷彿鬼哥和你們再一次登上山頂」、「很開心鬼哥身邊的朋友都那麼愛他」、「希望KID能帶著鬼哥的笑容繼續努力下去」、「無時無刻都覺得小鬼還存在著」。

KID去年與小鬼一同幫賣番薯老婆婆叫賣。（Instagram：@mr.player.tw）

小鬼相當落力幫婆婆賣蕃薯。（《綜藝玩很大》影片截圖）

小鬼、KID和婆婆當時攬住影了合照。（Instagram：@aes_alien）

KID又找到了去年與小鬼一同幫忙叫賣的賣番薯老婆婆。（YouTube：野人七號部落）

KID和坤達與老婆婆一起拍照留念。（Instagram：@hsieh_kunda）