北京廣播電視局公開四措施加強業內管理　強調先審片酬再審內容

半年多以來內地娛樂圈亂象頻生，因此引來多間官媒嚴厲批評，還發佈多個相關政策以作出整頓。近日，北京市廣播電視局就公開發佈多項措施，加強電視劇行業的規管，強調要堅決有效治理天價片酬﹑偷漏稅等問題，獲得網友們支持。

近半年多以來，有不少人氣明星相繼出事。（視覺中國）

北京市廣播電視局提出的第一點就是「壓緊壓實主體責任，嚴格落實告知承諾制度」，意指對一些電視劇創作﹑拍攝製作的製作機構進行相關的規定和風險告知，讓行業人士知道違法違規行為要負上承擔法律責任。第二則是「落實演員成本配置比例要求，切實加強配置成本審核」，強調要先審理演員的片酬是否附合管理規定，不符合規定的是不能進入內容審查階段。

鄭爽因逃稅被罰繳2.99億元人民幣。（視覺中國）

至於第三點就是「發揮文藝評論作用，大力引導正確審美取向」，透過北京市製制訂的文藝工作方案，以嚴肅﹑客觀﹑專業的評論，促進電視劇的文化內涵同藝術價值。而最後一點「加大精品創作方案，持續引領正確價值導向」，意指要選好題材拍攝，製作更多有利人民對美好生活向嚮往的作品。

北京市廣播電視局提出四點加強措施。（微博圖片）