鄭爽被封殺連累前輩作品下架　同名54歲鄭爽︰真的是苦不言衷

內地女星鄭爽因年初代孕棄養風波而重挫演藝事業，後又被前夫張恒踢爆涉嫌逃稅漏稅，近日有關單位調查結果出爐，查證她確實存在逃漏稅，上海市稅務局方面將對她進行追討稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億人民幣（約3.58億元港幣）。同時廣電總局亦發文宣佈，強調影視機構不得鄭爽參與製作節目，更要停止播出她過去參與製作的節目。

沒想到鄭爽事件卻連累到同姓名的54歲前輩演員鄭爽，令她無端受到牽連好幾部從前的舊作遭到下架，令她感到非常無奈：「真的是苦不言衷 。」

鄭爽被追討稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億人民幣（約3.58億元港幣）。 （鄭爽微博圖片）

54歲的鄭爽出道多年，曾演出多部劇集包括《武則天》﹑《辛十四娘》﹑《水滸傳》﹑《漢武帝》等，超過40部影視作品，還在1988年的時候憑作品《上海舞女》同《江湖妹子》，同時提名第13屆大眾電影百花獎最佳女配角和最佳女主角，演技絕對備受肯定。

鄭爽被連累多部作品遭到下架。（鄭爽微博圖片）

不過當30歲的鄭爽走紅以來，名氣蓋過了比較年長的鄭爽，近半年多以來因為鄭爽事件遭到全面封殺，沒想到亦連累她，使某一些平台沒有發現此鄭爽彼鄭爽，就將她舊時的影視作品一起下架，已經做到查無此人為止。對此鄭爽顯得好無奈，在微博發文道：「我鄭爽真的是苦不言衷，再苦也要自己咽下去。」還在回覆網友留言時表示：「我自己被冤能承受，不希望作品被冤枉。」的確是可憐。

鄭爽作品被下架。（微博圖片）