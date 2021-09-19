陳芳語與男友父母同居5個月　自爆結婚進度：30歲才結婚

陳芳語（Kimberley）昨晚於官方YouTube直播舉辦新專輯《WFH》線上聽歌會，好友焦凡凡、李芷婷和張語噥出席力挺，嘰嘰喳喳宛如女生宿舍般，她也談到專輯許多情歌，豪邁表示：「遇到喜歡的人，身體會很爽。」而她與《超級偶像》出道的音樂人男友林利豪（Albert）才剛慶祝交往2周年，透露自4月就租了百坪透天厝（獨棟別墅），父母和他們一起住，小倆口更已談到婚事。



受疫情影響，她約4個月沒收入，問及男友與家人一起住是否有諸多不便？她表示父母都很開明，尤其男友Albert和家人同居後第一件事就是買了洗碗機，減輕洗碗負擔，讓她直呼：「我就覺得好感動！」這次專輯也是男友幫忙錄音，於公於私都黏TT絲毫不膩、也沒起爭執，透露男友完全不介意她穿很辣，甚至還會幫她挑小可愛與短褲，提醒「妳要穿辣一點，不要穿得像老人」。

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感情穩定是否考慮婚事？她先是打趣「那你們要趕快叫他求（婚）啊！」而後表示希望自己30歲才結婚，也想要先領養小孩，但現況還像小孩子般，希望心智年齡再成熟一點再考慮，但若意外懷孕的話，也就順其自然，27歲的她透露很多朋友建議她「妳的蛋（卵子）現在正新鮮，趕快去動卵」，她完全不排斥，但希望可以先多做一點功課再行動，至於問到是否願意捐卵？她說：「沒有道德上的問題法律上的問題，都還滿接受的。」

直播上姊妹們也談到過去刻骨銘心的愛情，與婁峻碩穩交中的焦凡凡直白說：「我沒有，我是讓對方刻骨銘心，做蛋糕、幫拍生日影片這類的，現在沒有這個心了，好累喔。」讓線上網友打趣「婁峻碩幫QQ」；而「鄉民老婆」吳卓源無預警現身祝賀，讓Kimberley直呼：「今天好像我生日，但又不是！」但Kimberley的反應還是讓吳卓源不滿意，放話「我下次一定要讓妳哭」。

陳芳語與茄子蛋主唱阿斌在新專輯中合唱《沒什麼大不了》，陳芳語透露當時在籌備專輯一直想要加入個男聲合唱，某次在健身房遇到阿斌，衝動想搭訕邀合作，但又不敢，最後只敢回家用IG私訊，沒想到阿斌一口答應；而阿斌也現身，除了合唱，也交Kimberley學用台語介紹新歌，牙牙學語又不輪轉，讓她直呼：「我覺得我0分。」

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