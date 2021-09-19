無窮之路︱內地觀眾激讚節目有質素追睇　陳貝兒主持生動貼地獲讚

TVB（無綫電視）拍攝的專題紀錄片一向大受歡迎，最近推出由陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路》更深得內地網友的力推，在知名影視評分網「豆瓣」中更獲得9.5高分，比起今年話題極高的《尋人記》（9.3分）評分還要高，可見該節目多麼深得人心。

陳貝兒主持的《無窮之路》大受好評。（陳貝兒微博圖片）

有看《無窮之路》的觀眾都知道，在TVB攝製隊同陳貝兒的主持下，帶領觀眾踏遍廣西、四川等地，實地體驗了解國家扶貧之路的成果。就好似在介紹四川省涼山州時，讓觀眾了解到當地的村民原來世世代代多年來都是靠着一條簡陋的天梯爬上爬下來回出行，但幸得國家的扶貧政策推出在當地興建一條二千多級的鋼梯以便安全出行，又用了三﹑四年時間興建了多個安置社區，提供村民更具完善﹑醫療等設施，還設置電纜鋪設有了4G網絡，讓當地人更容易同社會接軌。

國家扶貧政策推出在當地興建一條二千多級的鋼梯以便安全出行。（影片截圖）

陳貝兒親自嘗試爬行。（影片截圖）

還有帶大家去到雲南省的怒江傈僳族自治州，讓大家了解到「教育扶貧」的成果。在當地建立學校透過教育，讓小朋友增加知識，另外還設立職業培訓學校，透過職業專業學習技能，讓他們的人生多了一個選擇等，還有不同地區扶貧故事，讓觀眾知道國家的扶貧發展。

小朋友的教育環境愈來愈好。（影片截圖）

陳貝兒主持生動。（影片截圖）

在這個節目中陳貝兒功課做到十足，在表達故事的時候生動活潑，沒有刻意煽情，更真實客觀地帶出不同的故事。另外，她更做到代入當地村民的日常，無懼辛苦嘗試不同的體驗，再向觀眾講出自己的真實感受，在這裡多了一份真情所在。節目的取材方向好，再加上陳貝兒主持了得，一眾內地網友甚是力推有讚無彈，紛紛在微博留言：「我都在追這個」﹑「拍的非常好」等，是一部好有意義的節目。

陳貝兒主持的《無窮之路》，在「豆瓣」獲得9.5高分。（陳貝兒微博圖片）

該節目在「豆瓣」獲得9.5高分，比起陳貝兒曾主持的《嫁到這世界邊端》系列還要高，對於節目受到大家的喜愛，陳貝兒在受訪時表示：「拍攝嘅時候係當自己一張白紙咁去探索去認識。事前冇諗太多，只係一心諗住要盡力去做，好多謝大家嘅支持。」還表示在拍攝過程中見識到珍惜同感恩幸福是得來不易的，節目的成功亦是整個團隊的努力得來的。

節目獲得高分。（網上截圖）