廣電總局堅決抵制BL劇　范丞丞井柏然新作胎死腹中？

近年來耽改劇（男男同性愛情劇）盛行屢播屢受歡迎，肖戰﹑王一博主演的《陳情令》﹑張哲瀚﹑龔俊主演的《山河令》就是最好例子，令他們人氣火速走紅登上一線男星位置。不過隨着數月來內地為了整頓娛樂圈亂象，公開發佈了多條新規，近日廣電總局方面在北京招開會議，其中一項提到要堅決抵制流量至上，耽改之風等泛娛樂化現象，讓不少網友猜測未來日子應該「零」耽改劇獲批上線，甚至可能會胎死腹中播出無望。

《陳情令》令肖戰﹑王一博爆紅。（《陳情令》微博圖片）

官媒《光明日報》早前發表文章表示「耽改劇把大眾審美帶入歧途」，容易造成青少年產生困惑同迷失。而廣電總局近日在招開會議中，再次就「耽改劇」問題強調要堅決抵制，表示應該在電視劇創作上要有正面引導。可見官媒一而再再而三明令要抵制「耽改劇」，意指未來日子應該不會有這一類型劇集播出，受影響的男明星中不乏大家熟悉的臉孔。

《張公案》主演宋威龍同井柏然被網友封為「龍井綠茶」。（《張公案》微博圖片）

在去年已經開機拍攝的古裝劇《張公案》（現改為《君子盟》），由兩位人氣小生宋威龍同井柏然主演，劇情主要講述禮部侍郎蘭珏（井柏然飾），偶遇窮途試子張屏（宋威龍飾），二人一起合作查案，獲得賞識的張屏於是從窮書生一路升為小吏最後官至丞相的故事。劇集還未播出時，網上已經對他們二人進行許多討論，還幫他們改CP名為「龍井綠茶」,可見該劇多麼受期待。

而翻查資料得知，該劇列明會在今年度播出，但未切實講出播出日期，但如今廣電總局訂下堅決抵制「耽改劇」的新規，《張公案》播出的機會似乎微乎其微。

現在在政策下劇集應該難播出。（網上圖片）

而己拍畢的現代耽改劇《左肩有你》一直準受期待，該劇由范丞丞同王安宇主演。故事內容主要集中在這兩位大男生身上，一個在讀重點學校的資優生蔣丞（范丞丞飾）被寄養家庭流放到親生父親的鋼鐵廠上，在這裡機緣巧合下遇上鈉鋼鐵廠小霸王顧飛（王安宇飾），之後二人成為朋友互相影響下，帶出了一段拯救同希望的故事。兩位帥氣男星合作，再加上劇情描述年輕男生故事，所以相當吸引網友，而在目前政策下劇集有機會播不了，有網友甚是哀傷：「不要播不了。」

《左肩有你》由范丞丞同王安宇主演。（《左肩有你》微博圖片）

還有剛出道不久的兩位新人張凌赫﹑翟瀟聞，他們主演的古裝劇《吉星高照》同樣受期待。而該劇集的導演就是拍攝過爆紅劇《陳情令》的陳家霖，《吉星高照》可以話是一部玄幻劇，主要講述神仙謝憐（翟瀟聞飾）歷經飛升又被眨的種種難事，而在緣份驅使下，鬼界的花城（張凌赫飾）就以三郎之名出現在謝憐身邊，伴其症右出手相助他，讓他有活下去的希望。

《吉星高照》的男主演仙氣滿滿。（微博圖片）

雖然劇集還未播出，但網上已經出現許多路透照，二人一身白衣同紅衣形成強烈對比，仙氣十足被讚有CP感覺。但單看劇情﹑男主的裝扮，似乎已經踩到廣電總局的紅線，劇集好大機會會胎死腹中？還有陳飛宇﹑羅雲熙的《皓衣行》﹑張新成﹑付辛博的《深淵》﹑茅子俊﹑張耀的《夜燕白》等，這一類劇應該難以重見天日。

陳飛宇﹑羅雲熙主演的《皓衣行》可能胎死腹中？（《皓衣行》微博圖片）