官媒公佈劇集收視偶像劇排名落後　愛國正能量劇佔據前幾名位置

隨着內地娛樂圈對「流量明星」作出整頓，原本已被安排在暑期檔播出的古裝劇《青簪行》（吳亦凡﹑楊紫）﹑《餘生，請多指教》（肖戰﹑楊紫）遭到禁播同延播，所以最近獲批上線的劇集被發現幾乎零流量明星作品，當然還有少數青春偶像劇獲批播出，但收視仍然不及多部利民與國的劇集。近日官方「中國視聽大數據」就在微博公佈過去一周的劇集收視，多部正能量劇集竟跑贏年青演員主演的作品，不禁讓網友覺得整治娛樂圈政策有明顯效著。

原本楊紫有兩劇播出，可惜最終遭到禁播同延播。（微博圖片）

作為國家廣電總局旗下部門的「中國視聽」，給出的收視數據絕對更具權威性。眼見其在微博公佈過去一周線上電視劇集的收視排名，多部正能量劇集佔據前半段位置，當中由孫紅雷主演的《掃黑風暴》更佔據第一﹑四﹑五名，分別在不同衛視播出，成績都非常好。

《掃黑風暴》除了孫紅雷之外，還有人氣偶像張藝興﹑江疏影等人參演，該劇主要講述刑警李成陽（孫紅雷飾）同中江市（劇集虛設）的兩大黑勢力搏鬥，過程中一直被打壓，幸好獲得中政委同中央督導組的幫助下才將黑勢力同貪腐的政府官員繩之以法，還中江市同政壇一個乾淨的社會環境。該劇自播出口碑大受好評，豆瓣還獲得7.3高分，難怪可以在各大衛視播出成績都如此突出。

《掃黑風暴》佔據多個排名。（《掃黑風暴》微博圖片）

而排在第二名的是諜戰劇《代號山豹》，該劇多由多位國家級演員出演，憑着好演技同熱血的劇情大受歡迎。劇集主要圍繞在1940年代的中國，講述中共特工趙文忠（邢佳棟飾）同日本人鬥智鬥勇，肩負着保護國家藏寶圖的使命故事，展現了中共黨員勇敢﹑聰敏﹑負責任的愛國一面。而該劇讓不少網友體會到「以聰慧之心，守家國無虞，以堅韌之軀，捍山河無恙」的心情，獲得大家一致好評。

《代號山豹》看到網友好熱血。（《代號山豹》微博圖片）

第三名就是由曹雲金﹑李小萌等人主演的《花開山鄉》，講述一位年青幹部被委派到偏遠山村擔任第一書記，帶領村民克服不同的困難，做到振興鄉村邁向致富之路。而劇集的播出亦影響不少網友，更讓網友有感：「看完我都想去支教了。」

《花開山鄉》帶出振興鄉村的故事。（《花開山鄉》微博圖片）

而排在後半段位置的劇集大多都是年輕青春劇，包括吳謹言的《我的砍價女王》只排第七名，在豆瓣評分更只有3.4分而已，相當之低。網友對於該劇不斷吐嘈，指出劇情狗血主演演技差是失敗因素，所以不少人都已經紛紛棄劇。而剛播出的民國類劇集《光芒》則排在第十名，劇情主要講述一位有志青年利民興國的故事，但拍攝出來的卻是大量男女主人公談情說愛的畫面，讓網友覺得假借着正能量劇情實質是走偶像劇人路線，讓大家甚是反感。

《我的砍價女王》只排第七名。（《我的砍價女王》微博圖片）