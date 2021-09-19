48歲「肥屍」梁焯滿曾被爆背妻偷食　飛甩當年小三攬新歡高調示愛

現年48歲的梁焯滿過往曾拍過不少電影，多數飾演古惑仔角色，當中他在電影《古惑仔3之隻手遮天》中飾演「肥屍」一角，與陳小春在球場互鬧的一幕更成為經典。近年主力在內地發展的梁焯滿已經甚少在香港公開露面，不過仍有不少人關注他的動向，曾被爆背妻偷食的他早前在微博曬出與現任老婆的合照，並寫道：「老婆愛你一生一世」，高調放閃！



梁焯滿曬出與現任老婆的合照。（微博@梁焯滿Samuel）

梁焯滿是1989年香港小姐季軍梁佩瑚的弟弟，但由於外形關係，多年來只局限於演古惑仔，2000年他在三級片《獸性新人類》中與性感女星譚筠怡有大膽演出，自此他就與三級片結下不解之緣，之後他有份參演《蜜桃成熟時3D》及《鴨王2》等，大多飾演飾演「猥瑣佬」角色。

梁焯滿曾在電影《古惑仔3之隻手遮天》中飾演「肥屍」。（影片截圖）

不過近年梁焯滿轉戰內地發展，他曾經營娛樂公司生意，亦有開汽車美容公司，同時亦有繼續拍劇及微電影。2017年梁焯滿宣布開拍網劇《江湖之社團風暴》，除了自編自導之外，更擔正做男主角，而女主角就是芭蕾舞老師兼演員何敏瑩（Jessica），當時有傳媒影到兩人公然拖手行街，但梁焯滿早在2003年與圈外女友陳靜霞結婚，並育有一個仔，因而被指背妻偷食，不過事後梁焯滿就澄清2006年已經離婚，並否認Jessica是小三。

梁焯滿在2017年被爆背妻偷食，與何敏瑩（Jessica）公然拖手行街。（微博@何敏瑩Jessica）

直至去年梁焯滿頻頻在微博大曬恩愛，但身邊人不是Jessica，而是一位叫鍾麗君的女士，並高調表白：「往後餘生只有你！君 我愛你！」其後他又強調與Jessica已經沒有關係：「本人現嚴正聲明，從今以後只愛鍾麗君小姐一個，與何敏瑩及其一家人絕無任何關係！」似乎是與Jessica不歡而散。現時梁焯滿主要以登台商演為主，更不時與昔日圈中好友聚會，同「大佬B」吳志雄非常好感情！

好Friend！（微博@梁焯滿Samuel）

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