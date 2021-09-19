苑瓊丹直播心疼女網友莫名做小三　心疼對方承諾線下閒談感動人

藝人苑瓊丹近年已經將重心轉移內地發展，還不時上直播平台節目同網友互動。近日，她就在「榴情歲月」平台上，對一位女網友的感情問題顯得非常關心，還不介意在節目結束後同對方閒聊，暖心的舉動感動不少網友，激讚她有媽媽般的溫暖。

苑瓊丹聽到網友莫名做了小三顯得驚訝。（影片截圖）

在節目中，有一位女網友致電節目「榴情歲月」，她分享道在前一段時間，她發現了自己的男朋友居然有家庭，有老婆同小孩，自己莫名做了小三。沒想到講到一半的時候電話收得不好，此時苑瓊丹就表示好想繼續聽她的故事，因為想幫助對方，幫她解決問題。未料，電話再次接連時對方卻一直未能發出聲音，但苑瓊丹不管太多，對她直言：「千萬不要不要傷害自己啊！留一個信息給我們，我叫龍師兄給你打個電話，線下跟你聊一下這個問題，我真的希望你不要不開心的離開這個直播間。」她的承諾感動不少網友，認為如此用心良苦為網友解決問題，猶如媽媽般溫暖了好多人的心，而苑瓊丹自己亦在微博留言：「真正的愛情不會讓你掉眼淚，希望我的粉絲們都能收穫圓滿的愛情，有甚麼困惑都可以留言跟石榴姐說呀！」

電話一直斷線中。（影片截圖）

苑瓊丹好關心網友。（影片截圖）