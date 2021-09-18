張庭被爆急註銷多間公司惹猜測　已超過600間藝人工作室先後註銷

已經將重心轉移內地發展多年的台灣藝人張庭，近年同丈夫林瑞陽一起開公司發展直播平台生意，還自創品牌作出販售做得有聲有色。生意愈做愈大的他們，近日卻被傳出註銷9間在內地成立的公司，不尋常的舉動引來不少猜測。

張庭同丈夫林瑞陽在內地的生意愈做愈大。（視覺中國）

據網友爆料指出，在全國企業信息查詢網「企查查」發現，張庭以真名「張淑琴」擔任法定代表人的多間公司突然被註銷，而且這一些公司清一色才在上半年成立，而且資本額各為4500萬人民幣，成立不到一年時間就突然註銷，如此不尋常舉動讓不少網友猜測是不是與最近內地官方整頓娛樂圈有關呢？

張庭被發現註銷多間內地公司。（微博圖片）

因為早前另一信息網「天眼查」在微博貼圖表示，截至8月27日為止，今年內已經有660多家藝人紀紀相關企業註銷公司，而明星關聯的公司有超過40家工作室註銷，包括劉詩詩﹑唐嫣﹑文章﹑李現﹑鄧超﹑林心如﹑王寶強等，他們突然在這個敏感時刻註銷工作室，引起網友猜測可能同稅務有關。

目前為止張庭沒有親自作出回應，卻透過友人各外透露最新說明。據台灣媒體報導指，張庭的友人表示他們的公司並沒有「被註銷」，而是他們自己主動註銷決定重新整治而已，直播買賣平台仍一切運作如常。

有多位藝人工作室陸續註銷。（視覺中國）

事實上，針對藝人突然註銷工作室的行為，早前內地媒體就此作出報道指，如果有相關人員曾經確實存在主觀刻意偷漏稅行為，即便註銷工作室，亦會將受到懲罰。如納稅人同扣稅義務人自己計算錯誤，主觀上是沒有偷稅抗稅騙稅的意圖，在沒有繳稅或少繳稅情況下，稅務機關三年內是可以追繳稅務，還可以要求夜滯納金。所以明星工作室即使註銷後，如果確實存在違法是完全不影響後續的追責。

「天眼查」貼圖表示有多位位藝人註銷工作室．（微博圖片）