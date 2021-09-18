林伊麗突然宣布離巢　嫁金融才俊老公兩年抱兩做少奶奶？

有「翻版張鈞甯」之稱的前主播林伊麗（Michelle）在2017年與金融才俊Henry Chow拉埋天窗，先後誕下一仔一女，一家四口非常幸福。日前Michelle在IG Post出一系列擔任《中藝2021香港小姐頒獎典禮》司儀的花絮照，並宣布離巢：「2013年，我通過選港姐入行，2021年完成了這一個港姐活動，也正式結束了和TVB 8年來的賓主關係，緣分的奇妙，令我會心一笑……TVB，謝謝你，後會有期，未來可期。最後一張照片，代表我深深的感激。」



林伊麗（Michelle）宣布離巢。（IG@michliem）

現年32歲的Michelle在2013年參選港姐後入行，簽約TVB後擔任無綫娛樂新聞台主持，曾拍攝旅遊節目《3日2夜》，擁有出眾外形的她深受觀眾喜愛。2017年Michelle與金融才俊男友Henry Chow在峇里舉行婚禮，翌年宣布懷孕喜訊，2019年在美國誕下囝囝Owen。去年4月Owen剛剛滿一歲，Michelle宣布懷第二胎，更笑言：「從來沒人和我說有一種情況叫做兩年抱倆啊！」同年9月Michelle順利誕下細女Emma，湊成一個「好」字。Michelle曾在接受訪問時透露不會做全職媽媽，希望工作同家庭可以互相平衡，如今宣布離巢，未知是不是考慮專心照顧家庭呢？

Michelle與金融才俊老公Henry Chow育有一仔一女。（IG@michliem）

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