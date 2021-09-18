范冰冰罕有分享全家福　媽媽逆齡美貌成熱話　愈老反而愈明艷照人

范冰冰在2018年被爆逃稅醜聞，挨罰約9億人民幣，淪為「劣跡藝人」，即便還未正式回歸演藝事業高峰，就連16日滿40歲生日，也沒有大批明星朋友祝福，不過她好心情不受影響，秀出全家福照片，帥弟弟與美麗老媽亮相。
范冰冰在微博發文，「昨天的照片，不怎麼合影的我們三個！開心」，看到她與媽媽、弟弟范丞丞的合影，范媽媽臉上也看不出歲月痕跡，駐顏有術，范冰冰也依舊保養得宜，仍是一個大美人。
點圖放大看看范冰冰媽媽最新照片及與舊照比較▼▼▼
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25歲內地男星毛若懿發文祝福范冰冰生日快樂，並誇讚范冰冰在當紅時，也是唯一一個會在朋友圈幫他點讚、發微信會第一時間回覆的大明星。
她的好友張鈞甯也寫下「嘻嘻，大美妞！祝福妳永遠平安順心笑開懷！生日快樂」，讓范冰冰看了開心回應：「快來，出去玩去！」
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