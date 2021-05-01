鄭爽涉逃稅後首發聲獲網民支持　范冰冰忍無可忍出手了

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鄭爽日前遭爆料指出，為了逃稅涉嫌簽下陰陽合同，消息曝光後在演藝圈投下一顆震撼彈，目前已驚動大陸官方，上海市稅務局及北京廣電局以稅收法律法規，進行調查，最嚴重甚至可能坐牢，鄭爽也發文回應此事。

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鄭爽在微博上回應「稅務部門已經在核實我的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查，結果會公布於眾，感謝大家關注​​。」貼文曝光後，許多網友紛紛喊話「等待結果，相信法律，相信國家」、「等最後結果」、「我們相信你，姐姐」。

另外，隨著鄭爽被查稅，昔日因為「陰陽合同」導致聲勢重挫的范冰冰，似乎也發聲了，有眼尖網友發現，范冰冰偷偷在一則主張公開補稅藝人名單的留言按讚，讓不少網友議論，他們表態支持，「支持公開117億名單」、「一個人，四倍罰款，三年謾罵，其他人躲在背後補稅，確實不公平」、「一個人背下一整個行業的罪名，這麼多年了連句不公平也不能說？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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