范冰冰陷吳亦凡性醜聞風波　發福、素顏大媽樣被網民拍到瘋傳

范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前，近來她又衰陷吳亦凡風波中，讓她忍不住出面闢謠。豈料才剛平息謠言，隔沒幾天又遭爆料，被網友拍到她在咖啡廳素顏的模樣，引來熱議。



日前有網友在「小紅書」上爆料，表示在咖啡廳偶遇范冰冰素顏模樣，照片中只見范冰冰披頭散髮且駝背地坐在椅子上，身材也明顯發福許多。照片一出，網友們都忍不住直呼：「怎麼現在像大媽一樣啊」、「她好像胖了」，紛紛表示她與螢幕前的模樣落差甚大。

▼▼▼即睇網民拍到的范冰冰與螢幕前模樣比較！▼▼▼

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近日吳亦凡遭爆「酒桌選妃」後，網路上流傳著許多不法「選妃」內容，當中還謠傳范冰冰疑似以公益之名行選妃之實，對此范冰冰則罕見出面報警，並在網路上澄清謠言，表示不排除對謠言散佈者提告。

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