大J昨晚負傷上陣仍贏超重張致恆　上擂台比賽前原來要先簽生死狀

YouTuber大J（周世鏗）昨晚（18日）在「林鍾拳擊大戰」上擊敗張致恆（Steven），苦練打拳五個月的努力終於得到回報，大J今日（19日）在YouTube頻道上表示自己亢奮了一晚睡也睡不着，能夠成功完成人生未做過的事很開心，又公開了自己昨晚賽前時做的準備，不但要量血壓、照瞳孔，原來更加要簽生死狀才能踏上擂台！



大J（右）昨晚（18日）擊敗Steven張致恆（左）。（資料圖片）

大J在正式上台打比賽之前，簽了一份生死狀，即代表受傷死亡也與人無關的保證書，他簽完之後拍心口表示「不能不簽啊，反正我不會受傷的！」，展現出極有信心的一面。之後他又在空閒時間在更衣室的其中一格就地而寢稍作休息，然後再量血壓、照瞳孔，確保是在身體健康的狀況下出賽。在比賽前兩小時，他再登上擂台與教練商討戰術，出戰前一小時在場外一邊跳繩一邊與教練對打熱身，然後才披甲上陣。

大J要簽生死狀才能踏上擂台。（YouTube：JASON）

大J要簽一份保證自己受傷死亡也與人無關的保證書。（YouTube：JASON）

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大J和Steven所參與的賽事為70kg級別的比賽，但上星期過磅時Steven仍超重3.5kg令大J相當不滿，大J在片中亦表示，昨晚出賽時見到Steven更覺得他比起當日顯得更大份：「個身形突然漲番晒好多，可能佢之前脫水去減磅，所以佢實際係77、78kg都唔出奇。」他又表示由於兩人體重上有分別，因此捱Steven的拳時確實有點痛，而且亦帶給他很大壓迫感，有網民留言表示兩人的拳賽比起「林鍾大戰」更出色，大J都有大讚Steven：「佢係比我想像中好嘅，好彩冇輕敵！」最後大J力壓對手勝出，他坦言「好好彩冇打輸到」，因為自己上台到最後一秒都在想，打輸的話接住幾個月都要潛水不能見人。

大J七月底時胸骨受傷要去醫院求醫。（YouTube：JASON）

X光片顯示他的右胸骨有傷勢。（YouTube：JASON）

大J表示當時要長期食消炎藥同痴鎮痛貼，直到現時仍未痊癒。（YouTube：JASON）

苦練五個月由不懂打拳變成站在擂台上的選手，大J笑稱有很多苦亦不能講出來：「我七月底嘅時候，肋骨嗰度都有問題，我去睇醫生照X光，嗰排我要長期食消炎藥同黐鎮痛貼，其實去到尋日嘅拳賽，我都未完全好返晒，但當然我唔會講因為我唔想畀對手（Steven）知道原來我呢度有傷就會集中攻擊我肋骨，所以我一路都冇講！」他又表示，自己身上的傷勢多不勝數，例如雙手手腕筋骨痛不能屈曲，要用膠布固定手腕、左右眼中拳太多視力明顯降低、右眼受傷視野邊界會見到光影、右面胸骨受傷、頸骨痛、左腳腕筋骨痛、 練習直拳往外屈曲導致左手手踭痛等等。因此，大J都笑言之後只會將拳擊當成一項興趣，一定不會再打比賽。

點擊回顧昨晚拳賽的精彩時刻：