王力宏早前與徐若瑄范瑋琪等人聚餐　違自主健康管理被罰台幣1萬

藝人王力宏日前自美國返台，結束隔離後隨即與藝人徐若瑄等好友聚餐，遭網友質疑還在7天自主健康管理期就聚會，違反防疫規定，台北市副市長黃珊珊表示，會依照相關裁罰基準裁處。北市衛生局（臺北市政府衛生局）今表示，將對王力宏裁罰台幣1萬元（折合約2千8港幣）。



王力宏日前從美國返國，居家隔離14天後，仍有自主健康管理7天，但解隔離後卻馬上和朋友聚會，遭民眾檢舉。

黃珊珊曾表示，民眾對於自主健康管理的規定不清楚，期間禁止與他人從事近距離活動或群聚，包含聚餐、聚會或其他類似活動。

衛生局今表示，針對王力宏違反自主健康管理與友人聚會一事，因在私人場所脫口罩並不犯法，但在自主健康管理期間，聚會就違反規定，依照傳染病防治法第58條、第69條規定，可處台幣1萬以上、15萬以下罰鍰，針對王力宏這個案子，將處台幣1萬元罰鍰。

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