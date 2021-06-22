徐若瑄隱疾惡化咳足一個月火燒心恐封咪：沒能好好把歌給你們聽了

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46歲「不老女神」徐若瑄去（2020）年因過於疲累，嚴重到在錄影時突然暈眩送醫，嚇得她急找四個醫生求救。豈料，徐若瑄近日自爆本身有隱疾，使得自己咳嗽整整一個多月，嚴重到出現「火燒喉」、「火燒心」症狀，讓她極為擔憂自己再也不能唱歌了，無法再站上歌壇。

徐若瑄20日在社交平台表示，她從6月中開始嚴格戒口，已經連續4天沒有碰最愛的咖啡、巧克力、酒類及甜食，每一餐也吃7分飽而已，但「胃食道逆流」一直不放過她，害得她火燒喉，乾咳時間長達一個多月了，讓她超級苦惱。

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徐若瑄被火燒心、火燒喉及乾咳纏身一個多月，雖然嚴格忌口，但效果不彰讓她很擔憂；她日前又在社交平台洩心聲，前兩天不舒服到懷疑人生，也使得自己心情變得很差，對歌手來說，死穴就是胃食道逆流與過敏，但她剛好兩者都有，也讓她懷疑「覺得以後是不是沒有辦法再唱歌給你們聽了......。」。

所幸徐若瑄火燒心等不適病況，已經出現好轉的跡象，讓她又有了信心，正能量滿滿。徐若瑄感謝說，「我何德何能能讓大家支持我30年，雖然我不是最棒的那個，但我一直相信人的心態很重要」，她也會珍惜粉絲的愛戴不斷努力，認真對待每一份工作，她還信心喊話要與粉絲一起「白頭偕老」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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