翁虹同老公囡囡慶祝53歲生日　全家移居上海曝光複式豪宅內景

前亞姐冠軍翁虹曾是香港數一數二的性感女神，不過近年她已經轉戰內地發展，除了拍劇之外，亦頻頻獲邀出席活動，工作接不停，吸金力驚人。但由於疫情和工作的關係，翁虹與老公劉冠廷（前名劉倫浩）及囡囡劉蒔（Crystal）不時分隔兩地生活，直至今年7月，翁虹透露老公同囡囡將會移居到上海居住，一家三口終於可以團聚。日前迎來53歲生日的翁虹，一家三口在上海的家中開Party慶祝，今次亦是他們分開了14個月以來第一次齊人慶生！



翁虹同老公及囡囡一起慶祝53歲生日。（微博@翁虹）

翁虹全家都搬到上海，終於可以一起慶祝生日，她發文大讚老公通情達理又大度善良：「他幫助我、理解我，讓我知道如何成為一個稱職合格的媽媽！轉眼又一年過去了這也是我們因疫情關係分開了14個多月後第一次一家三口聚在一起過一個生日！感謝水晶寶貝為老媽親自下廚做了一頓豐盛的大餐，還有精緻的羽毛蛋糕。」相中穿上紅色連身裙的翁虹妝容精緻，氣質出眾，完全看不出已經53歲，而從事健康管理產業的劉冠廷亦凍齡有術，兩公婆都保養得宜，他準備了一大紥紅玫瑰及皇冠，相當有心思。而兩人的囡囡Crystal亦顏值極高，年僅13歲的她愈大愈靚女，十分搶鏡！

Crystal愈大愈靚女！（微博@翁虹）

翁虹一家在上海的屋企是複式設計，整體走現代簡約風，看起來整潔又有格調，她之前亦曾曬出屋內環境，仿岩石背景牆上放置了數層金屬置物架，擺放了不少精緻擺件及相框，更顯時尚奢華，而開放式廚房就設有L型吧台，雲石枱面大氣又有質感。如今翁虹老公同囡囡都移居上海，相信翁虹以後可以更加安心地為工作拼搏，不用再受分離之苦！

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