蔡少芬慶祝48歲生日　「家姐」黎姿遙送蛋糕盡顯姐妹情

昨日（17日）是蔡少芬（Ada）的48歲生日，連日來她與老公張晉及「港普F4」的幾位好姊妹陳法蓉、洪欣慶祝，Ada在微博Post出一系列慶生照，並寫道：「快過啦，今晚簡單食火鍋，不管如何日子都是感恩過！有家人好友，陪我一起過生日！太幸福了，愛你們！特別感激愛我的家姐黎姿，竟然收到你的生日蛋糕，愛你愛你！」



蔡少芬收到黎姿送的生日蛋糕。（微博@蔡少芬）

康家三姊妹！（視覺中國）

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Ada有家人及好友陪住一起過生日，相當幸福！雖然黎姿（Gigi）未能到場，但她亦有準備蛋糕，為這位「細妹」慶生。Ada與Gigi曾在TVB劇集《珠光寶氣》中飾演姊妹，劇集以康家三姊妹為主角，邵美琪飾演大家姐康雅言，Gigi飾演二妹康雅瞳，而Ada就飾演細妹康雅思。劇中三姊妹為了金錢、名利、愛情，不惜反目成仇，但在現實中她們就感情好好，2008年Gigi宣布退出娛樂圈，Ada都有陪伴她一起接受訪問，期間Gigi一度忍不住眼濕濕，Ada就在旁安慰，可見兩人姊妹情深！

Ada安慰Gigi。（視覺中國）