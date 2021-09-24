魷魚遊戲｜魏河俊曾演孫藝珍細佬　被韓網民封「韓版許光漢」爆紅

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自從上架後受盡全球劇迷歡迎，不但奪下Netflix全球戲劇排行第二名，更登上美國Netflix排行榜冠軍的佳績，劇中多名演員更人氣急升攀上事業高峰。現年30歲的魏河俊，在劇中飾演混入遊戲並偽裝成穿着粉紅色服裝工作人員的警察「黃俊昊」，本來在韓國籍籍無名的他憑該劇突然受到注目，更因為酷似台劇《想見你》的男主角許光漢而被韓國觀眾的封為「韓版許光漢」。



魏河俊在《魷魚遊戲》飾演混入遊戲並偽裝成穿着粉紅色服裝工作人員的警察「黃俊昊」。（Instagram：@netflixkr）

許光漢憑《想見你》榮升台灣「國民男友」，更紅到去韓國。（Facebook：想見你）

許光漢去年因為《想見你》在韓國播出而瘋靡全韓國，令許光漢成為韓國女生的理想型，人人爭住成為「許太太」。自從《魷魚遊戲》播出之後，有不少劇迷都發現魏河俊這個演員表現非常亮眼，外形亦非常討好，不但有白哲的皮膚、180cm的高挑身材，就連純情的外表和笑容都與甚有許光漢的影子，瞬間成為全劇最高討論的演員之一，一炮而紅。

韓國網民覺得魏河俊笑起來甚有許光漢的影子，被封為「韓版許光漢」。（Instagram：@wi__wi__wi）

許光漢擁有白哲的皮膚和高挑的身材，深受韓國女生歡迎。（Instagram：@kuanghanhsu）

魏河俊於2012年憑微電影《他們的和平》出道，參演的電影多達九部，包括在2018年上映的極高人氣恐怖電影《瘋人院逐個捉》（又譯：昆池岩／곤지암）中擔任男主角，他亦參與了多套電視劇的拍攝，例如《Goodbye Mr.Black》、《羅曼史是別冊附錄》及《回到18歲》等，最令人印象深刻的，是他在《經常請吃飯的漂亮姐姐》中飾演孫藝珍的弟弟。

魏河俊曾與孫藝珍在《經常請吃飯的漂亮姐姐》合作。（網上圖片）

大批韓國網民發現了這塊寶石之後紛紛看到歎為觀止，並表示之前現在才認識覺得好遺憾，希望他可以繼續紅下去：「感覺他好適合當《想見你》的男主角」、「真的有台灣演員的感覺」、「笑的時候會讓人想到許光漢那種清爽的感覺」、「如果能拍青春電影就好了」、「希望魏河俊能紅起來」。

韓國網民大讚魏河俊很有潛質拍青春電影。（《回到18歲》劇照）

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