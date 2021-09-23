把關者們｜傳與王浩信決裂致情緒崩潰　陳自瑤直認治療已有10年

陳自瑤（Yoyo）最近經常成為傳媒焦點，早前她出席活動時被玄學家李居明踢爆：「我問Yoyo係咪復合？佢話唔係。」令她當場勁尷尬，而訪問還不時用手踭頂對方示意，令人懷疑她和王浩信的感情狀況是否出現裂口。



陳自瑤與王浩信的感情狀況一直都到外界關注。（視覺中國）

日前她被傳媒拍得一個人前往一間位於尖沙咀的自然療法醫療中心接受「髗骶骨治療」，報道指她懷疑壓力爆煲，兼受情緒困擾。今日（9月23日）陳自瑤出席《把關者們》宣傳時，就正面回應報道。她說：「我諗我識我朋友都識咗10年，喺大家未認識呢個療法嘅時候我已經識佢，間唔中我都會去做吓（治療）。」

陳自瑤開腔澄清指自己沒有情緒困擾。（梁碧玲攝）

不過她就明言，自己並沒有情緒困擾，說：「我嗰日只不過去朋友嘅中心攞啲嘢，跟住我就離開啦。我都覺得好好笑，點解件事寫到咁。」她也解釋，被傳媒拍到當日和朋友傾訴，其實只不過是和朋友傾談慶祝朋友生日的事宜。

陳自瑤直認認識治療師已有10年，且「間唔中」會去做治療。（梁碧玲攝）

她也強調自己沒有精神困擾：「我想同大家講，我冇精神崩潰！我好好，多謝大家關心。」她表示，自己接受「髗骶骨治療」已經有一段長時間，而且這間治療中心是由朋友開設的，說：「認識我嘅朋友都知我注重養生，我會做冥想，會做頌缽，會做運動，『髗骶』只係其中一個養生同保健嘅方法。」她多次強調，就似大家會定期去做SPA或者腳底按摩一樣，說：「只係冇咁多人識咩係『髗骶』，唔使咁敏感。」

陳自瑤早前出席李居明的首次個人書法展，卻被對方踢爆「我問Yoyo係咪復合？佢話唔係。」令她當場勁尷尬。（陳順禎攝）

最後，當問起她和王浩信的感情狀況時，她避而不談：「我頭先要答嘅答晒啦，再重申一次，我冇情緒崩潰，我好好，多謝大家關心。」