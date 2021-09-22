把關者們 | 王敏奕演高傲靚女Madam有發揮空間　搶戲過女一黃智雯

無綫（TVB）電視劇《把關者們》首周收視平平，不少觀眾坦言TVB職能劇套路了無新意。的確，《把關者們》劇情至今未出現任何驚喜，能留住TVB長期觀眾已相當不錯，是保守穩陣之選。
雖然黃智雯（飾演貿易管制處總貿易管制主任關佩欣）和袁偉豪（飾演版權及商標調查科高級監督海鋒）是第一男女主角，兩人飾演情侶收穫不少粉絲歡心，惟至今播出的集數中，王敏奕所佔戲份反而較黃智雯重。王敏奕除了靚樣搶眼之外，她飾演的海關毒品調查課督察溫芷祺高傲好勝，擺脫了過往嬌柔的小鳥依人形象，富有新鮮感。
另外，王敏奕一出場就設定她是一位不受下屬歡迎的上司，因為頻頻失誤和誤解，能力備受同事質疑。但她倔強好勝，希望有朝一日可以證明自己。同時，她亦面對感情空白，急症室醫生舊情人在她身上有甚麼影響？她與袁偉豪又會否繼續曖昧落去，甚至同黃智雯形成三角戀？
綜合以上所述，王敏奕的角色發展和故事都似乎比一出場就生活幸福美滿，又萬千寵愛的黃智雯有發揮空間，戲份之多甚至搶鏡過女一黃智雯。有內地網民於豆瓣留言：「（王奕敏）到底是女二還是女一啊..黃智雯簡直就是打醬油（形容存在感低）的」。
不過有觀眾批評王敏奕表情僵硬、演技有待進步，又有網民表示：「睇見王敏奕嘴就唔鍾意」、「（嘴巴）裝得太刻意」。
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