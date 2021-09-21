把關者們 | 內地豆瓣網民彈首周劇情老土　敗在太保守冇話題度

無綫（TVB）電視劇《把關者們》首周收視錄得17.8，比起上一手、同時段的《智能愛人》，收視輕微下跌，未能承接逐漸本來劇集回升的強勢，成績麻麻。



《把關者們》表現平平，問題出自於沒有話題度可言。雖然久違以海關作題材，然而仍是擺脫不了TVB傳統職能劇的套路，查案為主，加點感情元素，迎合TVB觀眾口味，四平八穩，相當保守穩陣，但亦不會令人有任何期待，即係你睇完都不會有太大意欲同屋企人、朋友討論今晚劇情。但是，上一手的《智能愛人》由強勢復出的視后李佳芯擔正做機械人，後期每集都爆出驚喜和睇頭，所以相比之下，《把關者們》失色自然也無何厚非。

王敏奕飾演海關毒品調查課督察溫芷祺，高顏值為觀眾所稱讚，但有內地網民認為她演技未見進步。（劇集截圖）

打開內地影評網站豆瓣，有網民留言表示喜愛黃智雯（Mandy、飾演關佩欣）和袁偉豪（Benjamin、飾演海鋒）做情侶，「哪裡有Bendy（黃智雯與袁偉豪做熒幕情侶的粉絲暱稱），哪裡就有我」。

此外，久未在TVB拍劇，對上一套劇是2年前短劇《廉政行動2019》的陳家樂再次亮相，飾演版權及商標調查（行動）科見習督察陳家興，不少粉絲都大呼興奮，「（我是）衝著陳家樂來的」。

不少內地觀眾喜愛黃智雯和袁偉豪做「Bendy」熒幕情侶。（劇集截圖）

不過留言數量屈指可數，內地觀眾大彈《把關者們》劇情太悶，對白了無新意，主線劇情亦未夠突出，「不行！也就勉強合格！」又有觀眾認為第二集黃智雯竟然用激將法幫出軌男向他老婆求情，「三觀讓人大跌眼鏡」。不過亦有網民認為，如果「Bendy」繼續出場，就有興趣繼續追看下去。

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