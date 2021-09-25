廣電總局下令抵制含暴力血腥卡通片　《超人迪加》被發現已遭下架

近半年多以來內地不少明星接連出事，因此引起官方關注從而發出聲明要整頓娛樂圈。近日，廣電總局再度發出一則公告，針對動畫片問題表明要播出內容健康﹑弘揚真善美的優秀片種，堅決抵制含有暴力血腥動畫片於網上平台播出，隨即登上微博熱搜廣受討論。



廣電總局揚言要堅決抵制含有暴力血腥等成份的動畫片。（視覺中國）

兒童及青少年絕對是動畫片主要的受眾群體，而為了他們的健康成長打造一個良好空間，廣電總局方面就認為應該要堅決抵制含有暴力血腥﹑低俗色情﹑不良情節的片種，還提醒各大網上視頻平台要辦好「兒童頻道」同「青少專區」，應引進健康向上﹑弘揚真善美的動畫片。

然而，日前央視新聞曾對動畫片一事作出報導，指出江蘇省一份針對動畫片的調查報告中，有21部近半存在着不同程度的暴力犯罪元素，還點名日本動畫片《超人迪加》內容涉及持械歐打等暴力情節。而沒想到有網友事後在各大視頻平台搜索《超人迪加》時，畫面出現「沒有相關數據」，一夜之間遭到下架，平台的動作相當快速。

《超人迪加》被指內容涉及持械歐打等暴力情節。（微博圖片）

視頻平台已經搜查不到《超人迪加》。（微博圖片）

對於《超人迪加》遭到下架，有不少家長大力支持，揚言「必需下架，小朋友看了學着和別人打架，氣暈了」﹑「奧特曼下架吧，害了多少孩子」等。當然有一些網友甚是不理解覺得好難過，另有網友認為不必要一刀切，建議可以限制年紀看或劃分，大家對這件事議論紛紛。

央視作出報導。（微博圖片）