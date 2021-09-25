郭富城發文紀念《對你愛不完》　31年前招牌旁分頭極受模仿

「對你愛愛愛不完，我可以天天月月年年到永遠……」相信不少80、90後對這首歌不陌生，《對你愛不完》這首歌今年也不經不覺已經31周年了，天王郭富城亦難得感性地在微博有感而發，直指這一首歌令他走進音樂殿堂的舞台，他非常感謝大家的寵愛，再次勾回不少網友的童年回憶。

郭富城憑《對你愛不完》走紅兩岸三地。（視覺中國）

初出道的郭富城原只是在TVB工作的小小舞蹈員而已，其後獲賞識參加藝員訓練班成為一名演員。期間他有參與拍攝劇集，不過大多只是任配角，並未有受到力捧。直到1990年他在台灣拍攝機車廣告而走紅，後來再度遇上伯樂簽他做歌手，在同年9月份推出國語專輯《對你愛不完》紅遍兩岸三地，亦因為這一張專輯令他紅回香港，當時不少年輕人都仿傚他的招牌髮型旁分頭，是當時的潮流指標。

國語專輯《對你愛不完》已經有31個年頭了。（郭富城微博圖片）

專輯中的其中一首歌《對你愛不完》旋律輕快、舞蹈簡單，當中轉手的招牌動作至今仍然令大家印象深刻。即使過去這麼多年了，郭富城偶爾出席晚會活動時，唱《對你愛不完》時都仍然會掀起高潮，讓觀眾感到為之興奮，這首歌絕對可以話是華語音樂的代表之一。

轉手動作非常經典。（影片截圖）

憑《對你愛不完》嘗試走紅滋味，星途順風順水終走向天王位置，郭富城都感到感恩，在微博貼相發文紀念：「1990年9月25日。緣起於這張唱片，這一首歌《對你愛不完》，令我正式走進音樂殿堂的光影舞台。令我得到許多認同和鼓勵，和得到一班堅忠歌迷一直共行。31個年頭。當中充滿回憶、充滿感動、和許多無法言喻的快樂。謝謝大家在我的光影旅途中，一直陪伴。今日未來，我會繼續用最大的熱愛和努力去做好音樂及電影的舞台，希望所大家繼續同行支持、繼續陪我不忘初心一直走。我愛你們，有你們真好。」

郭富城發文感謝歌迷。（視覺中國）