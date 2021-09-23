魯豫有約｜謝霆鋒自認冇偶像包袱　自爆同爸爸關係變近和解成功

內地談話性節目《魯豫有約一日行》最新一集邀請了41歲的謝霆鋒做嘉賓，在節目中他大談演藝之路的多變外，還撇開心扉講同父親謝賢（四哥）的關係，揚言專研「美食」的興趣改變了他許多，正是這樣不斷去學習不同的新事物，造就了他今日的好成績。

謝霆鋒罕有大談家庭事。（《魯豫有約一日行》微博圖片）

從16歲出道一路走來謝霆鋒已經在圈中經歷了25年時間，在這些年走來他嘗試過高山低谷，但憑着自己慢慢的學習與改變，特別在電影圈的成就，他更是愈來愈受到歡迎，即使現在圈中小鮮肉偶像輩出，亦完全不影響他的人氣。雖然現在已經紅透半邊天，但他仍然在意「紅不紅」這回事，不過心態上是有一些不同的：「我相信大家都會希望紅的吧！現在的乍紅跟以往的乍紅，我覺得也是不一樣的。我們以前可能一天十來個通告，其實也就面對着幾百人，好吧！簽名會幾千人已經算是非常厲害了，現在動不動鏡頭後面數據是直播來個三千萬，世界不一樣。」

16歲出道的謝霆鋒已經好紅。（影片截圖）

謝霆鋒有感現在明星紅的程度同以前不同。（影片截圖）

16歲以歌手身份出道的謝霆鋒，外型俊俏唱歌了得，在民眾心目中他就是一位偶像歌手。然而，這些年走來他仍然保養得宜，外型亦不輸年輕男星，當主持人陳魯豫問道：「你會有偶像包袱嗎？」他就二話不說表示：「應該不會，所謂的偶像所謂的明星，其實他早晚還是會被遺忘的。基本上我天天都在體會的。」還引用爸爸四哥為例子：「因為我爸，只要我碰見他，他都會跟我說『你有沒有工作啊，有沒有甚麼要幫忙的，我又沒用，我又沒錢，來，找個事情讓我來幹一下，你《鋒味》不是可以讓我來幫個忙嗎？』我已經太知道，如果自己不能夠放下所謂的五光十色，所有的這種注意力的誘惑，就會像他這樣。」看來四哥讓謝霆鋒體悟了許多人生道理。

因為專研美食關係同父親關係親近不少。（影片截圖）

原生家庭有些小複雜的謝霆鋒，14歲已經被安排去日本留學，16歲就開始嶄露頭角走向歌手之路工作，從事娛樂事業至今已經25個年頭了。年少時叛逆非常，不過待年齡慢慢漸長後他的著急個性亦開始變得緩慢些，近年更因為專研美食關係，所以令他同家人的關係變得親近些：「因為我跟父母的關係其實一直都很遠的，我14歲就開始在日本去學習一些音樂甚麼的，然後16歲就開始工作了嘛，我是到開始了美食之後才發現這個是可以變成一個交流的平台。」自爆已經同四哥解開了許多心中結。

謝霆鋒在四哥身上體悟了許多人生道理。（謝霆鋒微博圖片）

另外，當陳魯豫問道：「你爸爸說過你是好演員嗎？」謝霆鋒並沒有正面回應，卻引用他十年前憑電影《綫人》勇奪的最佳男主角一事講道：「十年前的金像獎，我拿最佳男主角，我上台講了一大堆話就是，其實我是想跟他道歉的。講了這麼大一番話之後，我下台我就給他打電話嗯怎麼啦，有看嗎？他就『看啥』呃沒有，我剛剛金像獎，『哦沒有，我在打牌』，之後我問我媽，我媽就說他根本就不知道，不過我覺得也無所謂，他肯定是現在再老一點了，他可能天天看。」從他的言語中可以得知，他是好想得到父親給予肯定，雖然四哥表示沒有看他得獎片段，可能只是欺騙他吧？而對於父親如此的回答，謝霆鋒就認為這就是他的個性，指他不是一個特別執著細節的人，但是亦是他的可愛之處。

謝霆鋒十年前憑電影《綫人》勇奪最佳男主角。（影片截圖）

謝霆鋒奪得最佳男主角時，四哥竟然在打牌。（影片截圖）