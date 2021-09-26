愛回家｜「佐治」張明偉32歲生日　獲「補習社同事」齊慶生送別

在《愛．回家之開心速遞》飾演補習天王「佐治」的張明偉，早前傳出離開劇組的消息，令不少觀眾都大感不捨。今日（9月26日）是他的生日，原來早兩日吳偉豪（飾朱凌凌）、蘇韻姿（飾熊心如）及葉蒨文（飾Candy）就已經為他慶祝32歲生日，認真夠朋友。



張明偉32歲生日。（IG@aaryncheung）

張明偉還在IG寫道：「在TVB十個年頭，贏到的是真摯嘅友誼和大家厚厚嘅愛……吃得鹹魚抵得渴，做人就係不能計較太多。認真就輸了。過埋牛一，前面嘅路是靠自己努力衝出來 。同伴們，Witness me!!!」

張明偉32歲生日，吳偉豪、蘇韻姿和葉蒨文一班「補習社同事」一齊幫佢慶祝。（IG@aaryncheung）

早前傳出「佐治」張明偉離巢的消息，令觀眾都大感可惜，但近日播出的第1366集《天才聯盟》一集中「佐治」又再出現，而且在TVB.com藝人專頁中仍然刊登着他的個人簡介，似乎還再見到「佐治」一段時間。張明偉接受《香港01》訪問時，直認下星期六會是他在《愛．回家之開心速遞》的告別作，說：「（第1366集《天才聯盟》）係之前存貨，我最後一集會在星期六播出，多謝支持。」

張明偉仍然出現在TVB.com專頁。（TVB.com 截圖）

愛回家｜「佐治」有意離巢TVB？ 張明偉：新官上任結果心灰意冷

「佐治」張明偉「回歸」。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

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