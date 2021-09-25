羅嘉良老婆蘇岩大方回應被批顯老　家世顯赫擁私人飛機住北京別墅

現年58歲的羅嘉良自從與第二任老婆蘇岩結婚後就移居內地，近年一直主攻內地市場，而原本是演員的蘇岩亦逐步減少幕前演出，專心照顧家庭。蘇岩婚後生活低調，但不時都會拍片同粉絲分享近況，日前她上載了一段居家生活短片後，不少網民都留言攻擊素顏出鏡的她太顯老：「怎麼老成這樣」、「羅先生怎麼會看上你呢」、「配不上你老公」，不過蘇岩隨後就特別拍了一段短片，大方回應網民的質疑。



羅嘉良自從與第二任老婆蘇岩結婚後就移居內地。（視覺中國）

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蘇岩認為每個人都有在網上評論及留言的權利，但當中負面的評論並不會影響到她，對於被網民批評顯老，她就表示自己不會介意：「就我而言，30歲的時候沒有想過這個問題，40歲以後我也不曾焦慮過，因為我焦慮也沒有用嘛，這就是現實，下垂啊、皺紋啊，這些都是我擋不住的，我能做好的就是管理好我的身材，調整好我的頭腦，安撫好我的心靈，愛我自己、愛家人、愛生活。」

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而提到婚後淡出幕前，蘇岩就直言要照顧囡囡，所以沒有太多時間，但不排除會復出拍戲：「其實如果有好的機會或角色的話，我還是會去演的。」現年47歲的蘇岩與羅嘉良在2007年合作拍攝劇集《完美結局》而擦出愛火，但當時雙方都有家室，因而外界並不睇好他們這段戀情，更惹來「小三」及「抛妻棄子」的罵名，直至2008年兩人各自離婚，一年後在北京舉行盛大婚禮，有報道指舉辦婚禮的全部費用都是由女方所出，更指蘇岩家境優越，背景顯赫。

兩人在2009年於北京舉行盛大婚禮。（視覺中國）

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據知蘇岩家庭有軍方背景，財力雄厚，外出旅遊更有私人飛機接載，出道的第一部作品就是張藝謀導演的電影《活着》，她曾參演電影《色，戒》，曾憑《長恨歌》獲提名香港金像獎最佳女配角，但自從與羅嘉良結婚後，她就淡出演藝圈，兩人育有一個囡囡，而蘇岩就將所有精力放在家庭上。不過從蘇岩拍攝的短片所見，她與羅嘉良在北京住的是複式大別墅，裝修風格偏歐式，屋內擺設都十分復古，更有水晶吊燈，而廚房亦設備齊全，大廳的一大面落地玻璃門外就是自家庭院，種了很多綠植，環境清幽，蘇岩不時在窗前留影，生活非常寫意！

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