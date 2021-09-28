東張西望丨斑馬線讓唔讓行人成焦點　車壇教父：唔停車完全冇危險

無綫資訊節目《東張西望》昨日（26日）一集討論過網上一條車cam片，該片見到私家車司機在斑馬線前停低，讓行人路上等候的母女過馬路，不過旁邊有另一輛車加速駛過，險些撞到母女。

呂米高在《東張》指行人未踏出斑馬線，車輛不一定要停車，惹起爭論。（影片截圖）

《東張》就片段訪問了有「車壇教父」之稱的著名賽車手呂米高，字幕介紹他為「交通安全顧問」，呂米高在訪問中稱後車「當然有錯」，但認為停車的私家車一樣有錯：「呢個情形下，車cam嗰位人兄都有少少責任，佢冇犯法，但係佢喺一個行人隻腳未踏入斑馬線，眼亦見行人停喺度未準備行時，佢（私家車）係唔應該讓佢。香港啲車跟得好貼、好逼、好快，如果佢（私家車）唔停的話，其實係完全冇危險，冇犯到法，後面架車都唔會差啲撞到佢或者發嬲。」

呂米高的言論反而成為討論話題，有人覺得呂米高「胡言亂語」、「黃波燈行人優先」，有人甚至留言：「希望呢位安全顧問老婆仔女過斑馬線有車都要衝。」不過亦有人引用運輸署資料指，「如有需要，行人應首先在『斑馬線』上踏出一小步，向駛近車輛的駕駛人表示想過路。在你踏上『斑馬線』前，車輛仍不須為你停下。」覺得呂米高言論正確。

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