拉闊音樂會｜森美聽歌勁投入變身Happy伯　林家謙：很想做娜娜！

林家謙、Tyson Yoshi、以及MIRROR兩名成員姜濤和柳應廷（Jer）昨晚（27日）在商台舉辦的《拉闊音樂會 風火雷電》帶來連場精湛演出大展歌喉，不但令觀眾發出強勁歡呼聲，就連台下的星級觀眾如谷德昭、Serrini、一眾MIRROR成員，以及小儀、陳志雲等商台DJ都看到歎為觀止，紛紛在Instagram發文大讚演出好好睇。
森美今日（28日）在Instagram上載一條他在音樂會台下的影片，只見他一邊投入地聽着林家謙的《難道喜歡處女座》一邊手舞足蹈：「有人send返畀我，我真係好投入㗎，我跳到！！！Thank you，欣賞happy伯跳舞。」不少網民都留言表示森美扭腰扭得很勁，一看就知是Disco的常客，就連幫手拍片的阿正都笑着表示：「我琴晚視線離唔開大哥！」
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當事人林家謙看到森美大哥聽自己唱歌的反應笑到收不到聲，更大方表示：「很想做娜娜！」吳若希更大讚他跳得好好：「睇得出啲筋骨未硬！」就連七仙羽都留言大讚森美「能量很好」，忍不住給一個手指公！
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