拉闊音樂會｜姜濤演繹新歌一度哽咽　翻唱隊友單曲顯心思

商台舉辦的《拉闊音樂會 風火雷電》今晚(27/9)在亞博館Arena舉行,進入第三部份,家謙先自彈自唱《時光倒流一句話》,及後再與柳應廷(Jer)合唱《風的形狀》。隨後二人先合唱一段《留下來的人》,隨後Tyson Yoshi和姜濤也緊接登場,在舞台上還原C AllStar四人合唱的狀態。

四人同台,全場氣氛高漲。(梁碧玲攝)

此時Jer續留台,首度在獨唱新歌《砂之器》,又把《等等…》送給支持已經十多年的Supper Moment,對他們唱起《浪人》時經歷的迷惘感同身受,當唱到《Let‘s Go Then You And I》時,背景也寫上副歌歌詞,最後Jer也唱起《狂人日記》,再度掀起全場氣氛。

相關閱讀:拉闊音樂會|會場外特設粉絲專屬打卡位 姜濤母親現身撐愛兒

Jer首度在獨唱新歌《砂之器》。(梁碧玲攝)

其後輪到Tyson Yoshi再次登場,在《Stay》後,他指自己的作品並非只有噪吵,又笑言自己有作品寫著打工仔生活的悲劇,其後接連獻唱兩首廣東歌《Growing Up》和《Better》。

相關閱讀:拉闊音樂會|姜濤如願與Tyson Yoshi合唱 林家謙唱日文歌掀高潮

Tyson Yoshi(梁碧玲攝)

緊接終於輪到姜濤的solo時間,他先唱起《Master Class》,更邀請Tyson Yoshi還原英文版demo。隨後他也翻唱《特登》和《DWBF》、《不可愛教主》,獻給MIRROR隊友AK(江𤒹生)、Ian(陳卓賢)和Anson Lo(盧瀚霆),最後一幕更借鏡,疑似親吻女Dancer,令台下隨即尖叫。隨後他以《前傳》交代追夢者成功以前的經歷,跳到跪在地的他最後唱起《Dear My Friend,》,中途也一度哽咽。重新振作後,他再與Jer合唱《一人之境》,Jer更拍拍姜濤肩膀,互相打氣。

睇埋其它精彩現場情況:

+ 19

同場加映:拉闊音樂會|會場外特設粉絲專屬打卡位 姜濤母親現身撐愛兒