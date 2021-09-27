拉闊音樂會｜姜濤演繹新歌一度哽咽　翻唱隊友單曲顯心思

商台舉辦的《拉闊音樂會 風火雷電》今晚（27/9）在亞博館Arena舉行，進入第三部份，家謙先自彈自唱《時光倒流一句話》，及後再與柳應廷（Jer）合唱《風的形狀》。隨後二人先合唱一段《留下來的人》，隨後Tyson Yoshi和姜濤也緊接登場，在舞台上還原C AllStar四人合唱的狀態。

四人同台，全場氣氛高漲。（梁碧玲攝）

此時Jer續留台，首度在獨唱新歌《砂之器》，又把《等等…》送給支持已經十多年的Supper Moment，對他們唱起《浪人》時經歷的迷惘感同身受，當唱到《Let‘s Go Then You And I》時，背景也寫上副歌歌詞，最後Jer也唱起《狂人日記》，再度掀起全場氣氛。

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Jer首度在獨唱新歌《砂之器》。（梁碧玲攝）

其後輪到Tyson Yoshi再次登場，在《Stay》後，他指自己的作品並非只有噪吵，又笑言自己有作品寫著打工仔生活的悲劇，其後接連獻唱兩首廣東歌《Growing Up》和《Better》。

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Tyson Yoshi（梁碧玲攝）

緊接終於輪到姜濤的solo時間，他先唱起《Master Class》，更邀請Tyson Yoshi還原英文版demo。隨後他也翻唱《特登》和《DWBF》、《不可愛教主》，獻給MIRROR隊友AK（江𤒹生）、Ian（陳卓賢）和Anson Lo（盧瀚霆），最後一幕更借鏡，疑似親吻女Dancer，令台下隨即尖叫。隨後他以《前傳》交代追夢者成功以前的經歷，跳到跪在地的他最後唱起《Dear My Friend,》，中途也一度哽咽。重新振作後，他再與Jer合唱《一人之境》，Jer更拍拍姜濤肩膀，互相打氣。

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