賀軍翔「重男輕女」言論被網友鬧爆　台女星為求子叫老公生食青蛙

雖然現在已經是21世紀男女平等的時代，但仍然有不少人改變不了「重男輕女」的傳統觀念。而台灣藝人賀軍翔就是其中之一，近日被網友翻出去年接受訪問時道出的「確定是兒子再生」的言論，在網上引起熱議，讓不少網友對他非常不滿，直言「沒有子宮就沒有發言權」，狠狠地留言指責他。

賀軍翔的「確定是兒子再生」言論被網友指責。（賀軍翔微博圖片）

在4年前已經成家立室的賀軍翔，現在已經育有兩名女兒，但他仍然希望再生，覺得有男有女是最好的。在去年接受台灣媒體訪問時，賀軍翔公開表示想生兒子，更為了追求兒子不斷尋求秘方，更不畏言確定了性別再生，因為待胎兒7﹑8周的時候是可以確認性別的，更被問道如果再生是女兒呢？他二話不說有可能不會想生了。因此不少網友對他的說話有了不同的解讀，不過更多的是偏向覺得他太過重男輕女，是封建思想。

賀軍翔的女兒好可愛。（賀軍翔微博圖片）

眼見事件再被作出討論，賀軍翔就在微博向公眾作出道歉：「我為當時所發表未經深思熟慮脫口而出的錯誤觀念言論向大家道歉。但那並不是我真正的意思，我所表達的真正意思是我太太已經為我生下了兩個女兒，我很感激，當時說三胎也只是個假設，如果有這樣的可能性，還要太太再辛苦一次的話，我和太太確實希望自己的孩子有男有女，兩個女兒也希望自己能有一個弟弟，如果是一個男孩那當然是最好，但男女肯定本來就是平等的。」

小S曾為生兒子嘗試了不同偏方。（小S微博圖片）

除了賀軍翔之外，台灣女星小S（徐熙娣）亦曾為生兒子而煩惱過。她在主持的廣播節目《老娘的老娘》中表示：「一開始我自己想要生兒子，並不是我公婆逼我的。因為我覺得女兒太麻煩，我覺得兒子如果有欠揍的話，我還可以揍他…」但命運就是如此，她目前育有三名女兒。另外，她在節目中曾講道為了能生兒子，自己亦有嘗試喝一些偏方，沒想到生第二胎的時候是女兒，多多少少老爺奶奶方面有些失望。但為了想要兒子，到準備生第三胎的時候，她更努努力去嘗試不同的偏方：「第三胎的時候，我有更努力去試這些東西，我自己也很努力了。」連生女兒讓她感到壓力，自爆曾在懷孕時不開心經常在廁所裡落淚。

林秀琴同陳致遠為了求子無所不用其極。（影片截圖）

還有台灣通告藝人林秀琴，她曾經在節目《五花八門金銀島》中大談求子辛酸。她同老公陳致遠早年已育有女兒陳琳，但之後一直想要再生第二胎，為了能夠順利懷孕竟嘗試不同的偏方，竟讓老公生吞18隻青蛙，一邊喝米酒一邊生吞，似乎相信老一輩的說話青蛙有壯陽作用，可以用來補身護龍體。另外，還曾帶老公﹑女兒去宮廟「百花宮」拜陽具，讓不少網友解讀她似乎是好想生兒子。而陳致遠自己亦聽從原住民親戚的求子偏方，竟將辣椒、醬油、生薑同蒜頭，再搭配兩片生的豬里肌肉與生豬肝生吃，可是最終老婆的肚皮沒有任何動靜，可想而知他們為了求子確是無所不用其極。

其實，生兒育女這回事不能強求絕對是聽天由命，無論生男生女都好都應該要好好愛護他們。