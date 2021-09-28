官媒再發聲男女藝人不該「濃妝豔抹」　要展現真實美靠實力說話

內地官方近期大動作發出公告以表整頓娛樂圈，其中針對「花美男」偶像，指出他們陰柔甜美的外型是「娘炮化」缺乏陽剛味，強調這一些是「畸形審美」。然而，近日官媒「光明日報」再度發表評論，認為無論男女藝人都不該「濃妝豔抹」，遮住了自己的真實美，強調要靠實力﹑演技﹑藝德去獲得觀眾的認可。

「光明日報」近日發出的評論。（微博圖片）

「光明日報」的評論指出，在許多的影視作品中出現了不懂得表演的俊男美女組合，經過濃妝豔抹後他們只是在用表情包表演而已，甚至出現替身上陣﹑靠濾鏡等完成拍攝，製造出一大批劣質的作品出來，引起社會上的歪曲之風。更指出男藝人化煙燻妝﹑塗上唇膏，變得陰柔嫵媚﹑矯揉造作，少了中華男兒本應是硬朗剛毅的形象。

女藝人亦不要太「濃妝豔抹」，應展現自身最真實的美。（迪麗熱巴）

所以評論更強調指出，對演員的選用﹑表演風格﹑服飾問題等上應該要自覺地去除「濃妝豔抹」，似乎是向製作方說話。而最近不少男明星拋棄「濃妝豔抹」走上自然的路線，展現男子氣慨，讓不少網友覺得官方的政策似乎奏效。但「光明日報」在內文清楚寫道：「去掉異化標籤不是剃個頭﹑留着鬍鬚就行，抹掉脂粉氣也不僅僅是卸個妝就成。」似乎在提醒一些男明星展示陽剛味不只是從外表改變就可，應該要打從心底開始做起「多管齊下，正本清源。」如此觀眾才能看到真實之美，並靠着實力﹑演技﹑藝德去展現成績，這樣才會得到觀眾的肯定。

蔡徐坤上貼留鬍鬚照展示陽剛味。（視覺中國﹑微博圖片）

另外，還指出現時直播盛行，不少直播主濃妝豔抹後根本看不出本來的容貌，她們的行為完全違背了正常的審美邏輯。強調高級的美應該是「清水出芙蓉，天然去雕飾」自然就是美。

內地男團隊長劉宇的外型已經作出了改變。（微博圖片﹑劉宇微博圖片）