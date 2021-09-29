58歲江華激罕除帽示人依然有型有款　曾陷脫髮危機驚現M字額

現年58歲的江華雖然已經淡出演藝圈多年，但依然非常注重形象，舉手投足都比劉華更劉華！不過近年江華幾乎每次現身都戴帽或者包住頭巾示人，甚少露出髮型，但日前他為太太麥潔文的迷你演唱會擔任表演嘉賓時，就激罕除帽示人，依然有型有款！



難得除帽示人，依然有型有款。（微博@江華1119）

江華年輕時風度翩翩，成功迷倒不少粉絲。（微博@江華1119）

曾主演《九五至尊》、《楊貴妃》、《西遊記》等劇集的江華年輕時風度翩翩，成功迷倒不少粉絲，而且一直被指與劉德華十分似樣。近年江華已經淡出幕前，不時在微博分享近照及感言，傳遞正能量，而他每次Post相都會花心思打扮，戴帽示人，直至2018年他破天荒上載了一張沒有戴帽子的自拍照，相中穿上白色背心的他戴着口罩，頭髮剷青，M字額非常明顯，與當年的瀟灑形象相差甚遠。

驚現M字額！（微博@江華1119）

雖然不如以往有型，但江華就大方面對自己的中年脫髮危機，留言非常正面：「在意别人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」不過江華今次登台與太太合唱，頭髮依然烏黑濃密，似乎已經不再受脫髮危機困擾，兩公婆在台上手拖手獻唱，大曬恩愛！

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