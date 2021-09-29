鍾培生稱遭鬧垃圾食屎　拍片斥向柏榮不值尊重：點為香港爭光呀？

鍾培生與林作本月18日舉行拳賽，在林作的「逃跑戰術」下，鍾培生僅以點數勝出。鍾培生昨日拍片數臭林作的教練團隊，尤其是向柏榮，鍾培生在片段中指林作團隊一直扭曲事實：「我哋曾經好尊重向柏榮師傅，但呢半年嚟佢包庇佢嘅團隊同學生，向柏榮言行同行為，令我哋完全失去尊重。」

林鍾大戰以點數勝出，不過卻未能成功KO林作。（資料圖片）

鍾培生為拳賽後他的教練衝前爭執解畫，並否認不是不滿林作的『戰述」：「由出場到比賽中間，林作團隊都話我哋團隊係垃圾，全部都係狗，食屎啦，所以我班教練先衝過去。」鍾培生稱向柏榮當時擋在中間說要保護運動，但斥責他言行不一致：「向柏榮你嘅團隊一直抽水影響個騷，我睇出邊啲係打手，邊啲係膳稿，睇得出有啲行為將曝光倒向自己身上。」

鍾培生與林作已無恩怨：「林作雖然係小人，但佢都有份參與，都想佢一齊贏，冇佢抽水個騷唔會炒得咁好。」鍾培生指向柏榮自誇戰述成功，但他不屑：「你收得演出費要努力演出，喂，你教林作逃跑？林作無賴還無賴，你唔識你聽教練講，但你（向柏榮）係博DQ，拳證係會當你冇戰鬥意慾。」鍾培生斥以博大霧帶過比賽：「你咁都同人講戰述成功？你仲要係體院教練，你點為香港爭光呀？」

鍾培生拍片斥向柏榮不值得尊重。（影片截圖）

林作早前向鍾培生再下戰書，要求鍾培生向其教練李俊亨（Henry）挑戰，Henry投訴不接受閉門作賽，鍾培生今次表明：「一直以來都係話公開直播，從來都冇講過話閉門切磋，只不過係只有付費會員可以睇live。」、「佢唔值得我嘥錢搵場地裁判同搵醫療團隊。」

向柏榮之後會繼續舉辦搏擊比賽。（資料圖片）