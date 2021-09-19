林鍾大戰│尹光壓軸唱《少理阿爸》最驚喜　鏡頭捕捉鍾培生父母

林鍾大戰昨晚以林作取勝告終，賽前豪言一定會K.O.對手的鍾培生，則輸比賽又輸錢。昨晚比賽睇頭不少，擂台上林作對鍾培生、大J對張致恆（Steven），觀眾席除了汪明荃羅家英，亦見到周柏豪、193等人，表演嘉賓亦加碼，除了之前公布的樂隊KOLOR及LMF ，尹光在整個賽事結束後，突然出現唱金曲《少理阿爸》，充滿驚喜。
KOLOR在三組嘉賓之中最早出場，為Steven對大J的比賽暖場，主音蘇浩才（Sammy）一雙臂比Steven及大J更粗壯，LMF就為壓軸的林作對鍾培生暖場，之後兩人再出場。最神秘的是當兩人比賽在擂台上講完一輪，尹光突然由觀眾席殺出，先與鍾培生搭膊頭唱《黃飛鴻》，之後再唱金曲《少理阿爸》，全場high high high，當唱到「少理阿爸正仆X」時，畫面竟然影着以$28000 VIP門票入場觀戰的鍾培生父母。
點擊睇LMF現場表演及其他入場嘉賓：
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