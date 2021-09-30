鍾培生前電競戰將Toyz捲販毒案　遭台警方搜出200顆大麻煙彈

培生自稱是「香港電競之父」，成立過電競公司並在多款遊戲中成立隊伍征戰各項比賽，昨日（29日）有報道指，曾在鍾培生旗下戰隊HKES的香港選手Toyz（劉偉健），因涉嫌販毒遭警方逮捕，台中地檢署已向法官聲請羈押，報道指，警方在Toyz住處查扣近200顆大麻煙彈，涉嫌在網上販賣。

Toyz是一名知名網路遊戲實況主兼YouTuber。 （圖片來源：Toyz＠Youtube）

Toyz曾為台灣戰隊TPA成為遊戲《英雄聯盟》世界冠軍，成名後出書《我是傳奇：英雄聯盟世界冠軍Toyz的人生實況》，當中提及與鍾培生的合約問題，最終由口角發展至告上法庭，最終高等法院裁決Toyz一方須賠償22萬港元。

鍾培生成立電競公司，曾與Toyz因合約問題告上法庭。（資料圖片）

Toyz另一為人熟知的是曾與model樂宜（或者舊名：樂宜洛兒）拍過拖，2018年Toyz在一次直播中自爆已分手，為5年感情寫下句號。樂宜（Lokyii）加入TVB節目《美女廚房》成為「美女學徒」而知名，2017年更是世界女DJ中國排名第5，去年底有傳樂宜與富二代眼鏡店太子爺拍拖，更搬至對方位於沙田的3,000萬獨立屋同居。

Toyz曾與樂宜拍拖。（Instagram圖片）

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