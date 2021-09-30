鄭爽轉戰IG突曬色情照！疑公開張恒偷食證據　網民揭背後最大盲點

內地女星鄭爽因代孕風波以及逃漏稅，遭到官方封殺，在無法使用微博的狀況下，她改以Instagram向外發聲，29日她更新動態，是一張女子被模糊處理的半張臉照片，而這張照片的原圖疑似是一名女性的情色不雅照，引發網友聯想她是藉此指控前男友張恒出軌。
鄭爽表示：「我的圖片不糊，不過她們應該不想要那麼清晰。我再也不想被困在這場噩夢裡，我一直在等一個公開的道歉，給我一個期限。」同時，她另外上傳一張疑似是半張臉照片的原圖，雖然經過後製處理，但圖中女子的動作，引發聯想是情色不雅照，不過這則發文目前已經刪除，僅留下女子半張臉馬賽克照。
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面對鄭爽再次挑起和張恒之間的糾葛，除了部分粉絲挺到底之外，網友幾乎一面倒表示看膩了，「出軌道歉坐牢你們私下解決，鬧了半年，還沒鬧夠？」也有網友認為，張恒出軌與否，和鄭爽代孕問題以及逃漏稅根本是兩碼子事：「快把國家罰款繳了！」此外網友點出鄭爽最大的盲點，在於看不清自己的問題，「其實大家根本不在意張恒，她把張恒打倒了也依然是代孕棄養逃稅。」
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