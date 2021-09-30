男星遂個滅甩「娘味」曬MAN味　抖音網紅賣萌似女人遭封殺

最近內地官媒多次針對花美男偶像作出批評，指出他們陰柔甜美的外型是「娘炮化」完全缺乏陽剛味，強調這一些是「畸形審美」，甚至用作蔡徐坤﹑鹿晗的照片作出配圖點評。然而「限娘令」這股風波亦燃燒在抖音平台上，事關因扮可愛而闖出名堂的網紅風小逸抖音帳號被發現永久封殺，疑因為他太娘的關係所以遭到網友舉動。眼見事態嚴重，他於是再開設帳號上傳影片道歉，並懇求大家的原諒，但網友們似乎不太接受，總認為他教壞小朋友。

蔡徐坤﹑鹿晗的照片被官方作出配圖點評。（視覺中國）

憑在抖音平台上吃「桃子」片段走紅的風小逸，是一位長相清秀的男生，當其濃妝艷抹上陣開濾鏡拍攝影片的時候，唇紅齒白賣萌講說話，乍看下根本令人雌雄難辨。而在影片中他還很喜歡講疊字，好像在吃桃子的時候表示「吃桃桃」﹑「好涼涼」，吃檸檬的時候因為太酸關係就表示「好酸酸」等，過程中不時嘟嘴，忸怩作態的行為絕對比女人更女人。

風小逸唇紅齒白賣萌講說話，乍看下根本令人雌雄難辨。（影片截圖）

正因為他的影片作風讓不少網友感到嘔心後，大家聲言集體去檢舉他，而在年初時有全國政協委員提出《關於防止男性青少年女性化的提案》，當時已經引起教育部關注表示會深入開展健康教育同加強青少年心理健康問題，但他似乎未有理會官方的公告，作風依舊，最終使抖音平台永久封殺他，指他因為長期渲染和宣揚不良風氣，誘導未成年人打賞，造成不良社會影響，根據相關規則，抖音安全中心永久封禁風小逸帳號。

官媒多次發聲批評娘炮文化。（微博圖片）

而近來官方嚴打「限娘令」，已被封殺一個多月的風小逸似乎認知到自己有錯，於是開設了另一個帳號向大家道歉，讓大家猜測他似乎想求原諒復出：「我要為我之前的行為給大家說一聲對不起。是我的錯，我不應該說那些不負責任的話，請大家可以原諒我，我真的知道錯了。」而他亦被發現拋棄了過去「娘炮」的形象，在另一視頻上上貼短髮身穿軍裝的照片，而且臉上少了濃妝艷抹，整體顯得自然展現男人味，似乎為了表示轉型決心果真改變好大。

風小逸拍片公開道歉。（影片截圖）