炎明熹獲邀上《口水多過浪花》　鄭裕玲：你未拍過拖咁點唱情歌？

DoDo姐（鄭裕玲）今日邀請了炎明熹（Gigi）上由她主持的節目《口水多過浪花》做嘉賓，除了宣傳炎明熹（Gigi）的新歌外還做了一個簡單訪談。在娛圈舉足輕重的DoDo姐（鄭裕玲）還大讚炎明熹（Gigi）：「妳真係好啱做呢行！」



DoDo姐（鄭裕玲）今日邀請了炎明熹（Gigi）上由她主持的節目《口水多過浪花》做嘉賓。（Facebook截圖 / my903.com 商業電台）

由於16歲的炎明熹未曾拍過拖，今次又發布新歌《真話的清高》，所以甫一開始DoDo姐就問她：「你又未拍過拖，咁點樣唱情歌？」炎明熹答：「冇拍過拖就要靠幻想，因為以前睇詞就只係睇詞，好易忽略咗深層意思。今次有監製解釋就會知道個感情。」DoDo姐問她為自己評多少分，炎明熹：「5分，10分滿分。」DoDo姐問點解「啱啱合格」，她就解釋：「一分係勇氣分，其他分係因為我要慢慢成長。」果然十分謙虛。她還向DoDo姐透露自己的計劃：「我覺得自己唔會放棄唱歌，多得姑丈同屋企人支持。」

DoDo姐（鄭裕玲）還大讚炎明熹（Gigi）：「妳真係好啱做呢行！」（IG@do_do_cheng）

DoDo姐問她：「第時要拍劇、唱歌，會唔會唔習慣？」炎明熹反問：「DoDo姐你有咩Tips畀我？」DoDo姐：「叫姑丈幫妳煮嘢食。」 炎明熹：「佢只係識用水煮熟雞胸肉同西蘭花...」兩人又談到開工時的伙食，原來是因為工作時的伙食特別差，DoDo姐才會提議自備飯盒，但炎明熹就明言自己沒有什麼特別喜好，對飲食更是完全不挑剔：「我冇一樣嘢特別鍾意，冇買靚衫習慣。我咩都鍾意食，除咗唔食得嘅嘢。」聽到這裏，DoDo姐就十分好奇，問：「即係咩？」炎明熹：「米田共。」就連DoDo姐都窒了半秒才反應過來，對話十分歡樂！