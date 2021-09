Netflix劇集《魷魚遊戲》熱播,有網民討論出港版演員,其中男主角李政宰與無綫(TVB)小生譚俊彥100%撞樣,有人亦覺得炎明熹(Gigi)的齊蔭鬆型,似足遊戲的木頭人公仔。之前拍劇時鄧佩儀遞上《魷魚遊戲》標誌性的正方形、三角形和圓形的邀請卡遞給譚俊彥,不過譚俊彥擰頭拒絕參加,令遊戲無下文。

炎明熹扮木頭公仔,笑自己不會360扭轉頭。(IG@yiminghay)

譚俊彥改變心意參加遊戲。(IG@tammerz)

不過譚俊彥可能改變心意,今日他IG上載了一張與Gigi的合照,動作似足玩木頭人遊戲。譚俊彥在IG說:「喂咪走住!我想講……你首新歌好好聽。」何雁詩亦有留言取笑:「我想講我同阿Fred睇緊個陣,見到好似『你』嘅『你』就死覺得好搞笑。(Can I just say when Fred n I were watching it we got so sad when “you” look like “you” were about to die.)」

Gigi被指與《魷魚遊戲》的巨型娃娃撞樣。(劇照)

因為齊蔭頭。(資料圖片)

按圖睇網友推爆神撞樣香港版《魷魚遊戲》選角: