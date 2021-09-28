《魷魚遊戲》持續大熱，第一個殺人遊戲「一二三。木頭人」中的巨型娃娃，被指與TVB新星炎明熹撞樣，他們有著相似的短齊瀏海、加上眼睛形狀和冷酷表情簡直是餅印，更成為「一時佳話」。其實香港不少藝人都跟卡通或外國電影角色撞樣，除了炎明熹和大家相識的鄧梓峰激似巴斯光年外，大家還數到哪些明星跟卡通人物撞樣嗎?



炎明熹和巨型娃娃兩者相似度奇高，令網民早前FF香港版人選時，一致認同要炎明熹扮巨型娃娃。炎明熹本人亦大方回應撞樣一說，指如果拍攝香港版的話，不會抗拒扮演娃娃，「但係如果要演呢個角色，我就要學識將個頭轉360度。」除了炎明熹VS巨型娃娃之外，過去也有不少藝人跟電影角色，甚至卡通人物超時空撞樣。

炎明熹跟《魷魚遊戲》中的殺人機械撞樣。

對上一對討論度如此高的組合，可能要數到高海寧及《恐懼鬥室》中的拼圖殺人王木偶公仔，而高海寧本人亦在廣告中大方COSPLAY過，被網民指「做返自己」，不知道今年萬聖節，炎明熹會不會COSPLAY自己？

按圖看11對超時空撞樣藝人角色

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「魷魚遊戲」是韓國傳統兒童遊戲，而劇中的殺人遊戲，全部都來自傳統民間小遊戲，不過加入血腥的懲罰，令原本充滿童真的遊戲，變得異常恐怖、心寒。如果《魷魚遊戲》有香港版的話，香港有甚麼遊戲可以「上榜」成為血腥殺人陷阱呢？

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